Thể thao

Lingard được săn đón

  Thứ hai, 29/12/2025 09:18 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Tiền vệ Jesse Lingard đang trở lại tâm điểm của thị trường chuyển nhượng châu Âu sau khi chính thức chấm dứt sớm hợp đồng tại Hàn Quốc.

Lingard được 3 đội săn đón.

Theo Fichajes, La Liga nổi lên như lựa chọn được Lingard đánh giá cao. Giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha phù hợp với phong cách chơi kỹ thuật, giàu tính chiến thuật của anh, đồng thời mang lại sức hút truyền thông và cơ hội đảm nhận vai trò quan trọng ngay lập tức. Với Lingard, đây có thể là “thử thách lớn cuối cùng” trong sự nghiệp của bản thân.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, đã có ba CLB La Liga liên hệ với người đại diện của Lingard. Celta Vigo là ứng viên sáng giá, trong bối cảnh họ đang tìm kiếm một cầu thủ tấn công giàu kinh nghiệm để nâng tầm đội hình. Ban lãnh đạo CLB cũng đánh giá cao sự đa năng của Lingard, khả năng di chuyển giữa các tuyến cùng những pha xâm nhập hiệu quả từ tuyến hai.

Sevilla cũng quan tâm đến Lingard. CLB đang trong quá trình tái thiết và cần bổ sung những cầu thủ có cá tính, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và khả năng tạo ra ảnh hưởng tức thì lên lối chơi chung.

Cái tên cuối cùng là Real Oviedo. Dù không sở hữu tiềm lực tài chính mạnh như hai đối thủ còn lại, CLB này lại nuôi tham vọng tạo bước ngoặt bằng một bản hợp đồng gây tiếng vang.

Lingard chia tay FC Seoul hồi đầu tháng này với thành tích 19 bàn thắng sau 67 lần ra sân. Tiền vệ người Anh tin rằng bản thân vẫn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao tại châu Âu và mong muốn tìm lại vị thế ở một môi trường cạnh tranh hơn.

