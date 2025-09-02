Ten Hag lên tiếng

HLV Erik ten Hag đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ sau khi bị Bayer Leverkusen sa thải chỉ sau hai trận đấu tại Bundesliga mùa này.

Ten Hag ngỡ ngàng khi bị Leverkusen sa thải. Ảnh: Reuters.

Hôm 1/9, Leverkusen thông báo sa thải HLV Ten Hag trước sự ngỡ ngàng của giới truyền thông. Trong hai trận đấu đầu tiên tại Bundesliga, Leverkusen chỉ có được một trận hòa và một trận thua.

Trong trận đấu gặp Werder Bremen cuối tuần qua, Leverkusen đã để bị chia điểm dù dẫn trước đối thủ 3-1 và chơi hơn người từ phút 63. Sau trận đấu, đội trưởng Robert Andrich chỉ trích các đồng đội và cả ban lãnh đạo, tạo ra bầu không khí căng thẳng trong nội bộ Leverkusen.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Ten Hag tỏ ra rất bất ngờ trước hành động của ban lãnh đạo Leverkusen. Ông viết: "Quyết định của ban lãnh đạo Leverkusen khiến tôi ngạc nhiên. Việc sa thải một HLV chỉ sau hai trận đấu là điều chưa từng xảy ra".

Ten Hag nhấn mạnh rằng mùa hè vừa qua, nhiều cầu thủ quan trọng đã rời đội nên ông cần thời gian để tạo nên một tập thể tốt nhất. "Một HLV mới cần không gian để hiện thực hóa tầm nhìn của mình, thiết lập những tiêu chuẩn, xây dựng nền tảng cho đội bóng và để lại dấu ấn trong lối chơi", Ten Hag cho biết thêm.

Cựu chiến lược gia của Ajax cũng cho rằng ban lãnh đạo không sẵn lòng trao cho ông thời gian và sự tin tưởng cần thiết. "Những câu lạc bộ đặt niềm tin vào tôi đều được đền đáp xứng đáng với thành công và danh hiệu", Ten Hag kết luận.

Oliver Glasner, Ange Postecoglou hay Edin Terzic là những mục tiêu được Leverkusen nhắm đến thay Ten Hag.

PSG thắng Bayern với 9 người Rạng sáng 6/7, PSG đánh bại Bayern 2-0 ở tứ kết FIFA Club World Cup.