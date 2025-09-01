Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

3 cựu HLV MU bị sa thải trong một tuần

  • Thứ hai, 1/9/2025 20:55 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Erik ten Hag, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer khởi đầu mùa 2025/26 ác mộng khi đồng loạt bị sa thải chỉ trong một tuần.

Solskjaer, Mourinho và Ten Hag lần lượt mất việc.

Solskjaer mất việc ở Besiktas sau thất bại trước Lausanne ở vòng play-off Conference League, chấm dứt cơ hội dự cúp châu Âu mùa này của CLB Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, nhà cầm quân người Na Uy giúp Besiktas kết thúc mùa giải 2024/25 ở vị trí thứ 4 tại Super Lig.

Mourinho cũng bị Fenerbahce "trảm" sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bị Benfica loại khỏi vòng play-off Champions League. Dù đưa Fenerbahce về nhì giải quốc nội, chiến lược gia 62 tuổi không giành được danh hiệu nào và vướng nhiều tranh cãi. Ông được cho là bày tỏ tham vọng trở lại Premier League để dẫn dắt một đội bóng ở nhóm cuối bảng.

Ten Hag là cái tên mới nhất nối gót Solskjaer và Mourinho. Chiến lược gia Hà Lan ký hợp đồng hai năm để thay Xabi Alonso dẫn dắt Bayern Leverkusen, nhưng chỉ trụ được 3 trận. Ban lãnh đạo Leverkusen quyết định sa thải Ten Hag sau khởi đầu thất vọng.

Thay Alonso đã khó, nhưng việc Leverkusen bán đi nhiều trụ cột như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Lukas Hradecky và Amine Adli trong hè này càng khiến nhiệm vụ của cựu HLV Ajax trở nên khó khăn hơn.

3 cựu HLV MU cùng mất việc trong một tuần là con số đáng chú ý, đồng thời lý giải tại sao "Quỷ đỏ" từng quyết định chia tay từng người trong số họ. Áp lực, kết quả và những thất bại không thể chối cãi là nguyên nhân khiến Solskjaer, Mourinho và Ten Hag lần lượt mất việc.

MU có thủ môn mới, vụ Martinez khép lại

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Senne Lammens, đồng thời chấm dứt việc theo đuổi Emiliano Martinez.

3 giờ trước

Ten Hag bị sa thải

Chỉ sau 2 trận ở Bundesliga, HLV Erik ten Hag sớm phải rời ghế nóng tại Bayer Leverkusen.

4 giờ trước

Mourinho có thể trở lại MU

HLV Jose Mourinho có thể trở lại dẫn dắt MU ngay trong mùa giải này sau khi bị Fenerbahce sa thải.

16:12 29/8/2025

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Solskjaer Mourinho và Ten Hag Mourinho Solskjaer Erik Ten Hag Solskjaer Mourinho Ten Hag

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý