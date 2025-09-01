3 cựu HLV MU bị sa thải trong một tuần

Erik ten Hag, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer khởi đầu mùa 2025/26 ác mộng khi đồng loạt bị sa thải chỉ trong một tuần.

Solskjaer, Mourinho và Ten Hag lần lượt mất việc.

Solskjaer mất việc ở Besiktas sau thất bại trước Lausanne ở vòng play-off Conference League, chấm dứt cơ hội dự cúp châu Âu mùa này của CLB Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, nhà cầm quân người Na Uy giúp Besiktas kết thúc mùa giải 2024/25 ở vị trí thứ 4 tại Super Lig.

Mourinho cũng bị Fenerbahce "trảm" sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bị Benfica loại khỏi vòng play-off Champions League. Dù đưa Fenerbahce về nhì giải quốc nội, chiến lược gia 62 tuổi không giành được danh hiệu nào và vướng nhiều tranh cãi. Ông được cho là bày tỏ tham vọng trở lại Premier League để dẫn dắt một đội bóng ở nhóm cuối bảng.

Ten Hag là cái tên mới nhất nối gót Solskjaer và Mourinho. Chiến lược gia Hà Lan ký hợp đồng hai năm để thay Xabi Alonso dẫn dắt Bayern Leverkusen, nhưng chỉ trụ được 3 trận. Ban lãnh đạo Leverkusen quyết định sa thải Ten Hag sau khởi đầu thất vọng.

Thay Alonso đã khó, nhưng việc Leverkusen bán đi nhiều trụ cột như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Lukas Hradecky và Amine Adli trong hè này càng khiến nhiệm vụ của cựu HLV Ajax trở nên khó khăn hơn.

3 cựu HLV MU cùng mất việc trong một tuần là con số đáng chú ý, đồng thời lý giải tại sao "Quỷ đỏ" từng quyết định chia tay từng người trong số họ. Áp lực, kết quả và những thất bại không thể chối cãi là nguyên nhân khiến Solskjaer, Mourinho và Ten Hag lần lượt mất việc.