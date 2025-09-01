Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ten Hag bị sa thải

  • Thứ hai, 1/9/2025 16:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ sau 2 trận ở Bundesliga, HLV Erik ten Hag sớm phải rời ghế nóng tại Bayer Leverkusen.

Ten Hag là HLV bị sa thải nhanh nhất lịch sử Bundesliga.

Ban đầu, Bayer Leverkusen dự kiến tổ chức cuộc họp nội bộ sau khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 đóng cửa để quyết định tương lai chiến lược gia người Hà Lan. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra nhanh hơn nhiều. Kicker, Sky Sports hay Bild đồng loạt xác nhận Ten Hag bị sa thải.

"Erik ten Hag vừa bị Leverkusen sa thải. Quyết định được đưa ra bởi ban lãnh đạo câu lạc bộ vào sáng nay (giờ địa phương) và huấn luyện viên được thông báo rời đi ngay lập tức", chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm.

Cựu HLV MU khởi đầu mùa giải đầy thất vọng, khi Leverkusen thua Hoffenheim và hòa Werder Bremen chỉ với 10 người dù dẫn trước 2 bàn. Lối đá thiếu tổ chức của đội bóng khiến giới lãnh đạo Leverkusen dần mất niềm tin.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, Ten Hag được cho là "làm đổ vỡ nhiều thứ ở nhiều cấp độ". Truyền thông Đức bắt đầu đặt câu hỏi tại sao Leverkusen lại có thể chọn Ten Hag, qua đó dẫn tới một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

Ten Hag lập kỷ lục buồn khi trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Bundesliga mất việc chỉ 2 sau vòng đấu. Tháng 10/2024, Ten Hag cũng bị MU sa thải với thành tích thất vọng, chỉ giành 11 điểm sau 9 trận với hiệu số bàn thắng bại âm 3.

