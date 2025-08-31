Leverkusen cân nhắc sa thải Ten Hag

Bayer Leverkusen có khả năng sẽ sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag chỉ sau hai vòng đấu Bundesliga mùa này.

Leverkusen thừa nhận việc bổ nhiệm Ten Hag là sai lầm.

Nghe khó tin, nhưng các tờ báo thể thao hàng đầu ở Đức bắt đầu xác nhận khả năng này. Theo Kicker, ban lãnh đạo Leverkusen cân nhắc chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên người Hà Lan, đồng thời thừa nhận đây là một dự án thất bại.

Leverkusen được cho là sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Ten Hag sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1/9. Tuy nhiên, nhà báo thể thao kỳ cựu Stephan van Nocks lưu ý rằng Giám đốc Rolfes và các cộng sự có thể sa thải Ten Hag từ trước đó.

Sau trận hòa thất vọng trước Werder Bremen tối 30/8, không một ai trong ban lãnh đạo Leverkusen đứng về phía Ten Hag. Những phát biểu sau trận, khi cựu HLV MU đổ lỗi cho giới chủ về cách quản lý cầu thủ, có thể là nguyên nhân khiến các nhân vật chóp bu không còn muốn làm việc với ông.

Tân đội trưởng Leverkusen, Robert Andrich, cũng thất vọng với Ten Hag. Anh chia sẻ: "Kết quả không liên quan đến sự bất ổn trong phòng thay đồ hay nhân sự thay đổi. Mà là vấn đề về lối chơi trên sân. Chúng tôi có quá nhiều người chỉ lo lắng về bản thân, ra sân vì mình mà không có sự kết nối".

Tối 30/8, thầy trò HLV Ten Hag lại gây thất vọng khi để Werder Bremen cầm hòa 3-3 sau khi dẫn trước 2 bàn và chơi hơn người ở vòng 2 Bundesliga, qua đó kéo dài chuỗi 5 trận liền không biết đến mùi chiến thắng tại giải quốc nội.