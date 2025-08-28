Ten Hag bị nghi ngờ ở Leverkusen

Erik ten Hag chịu áp lực lớn chỉ sau vòng đầu Bundesliga mùa giải mới, khi dấu ấn chiến thuật đặc trưng của ông gần như biến mất trong thất bại 1-2 trước Hoffenheim hôm 23/8.

Ten Hag chưa tạo được dấu ấn ở Leverkusen.

Truyền thông Đức đồng loạt cho hay ban lãnh đạo Leverkusen bắt đầu tỏ ra lo ngại trước màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu rõ ràng về lối chơi của đội bóng dưới thời Ten Hag.

Các nguyên tắc cốt lõi của Ten Hag, như bài pressing và phản công, gần như không xuất hiện. Không chỉ vấn đề trên sân, cả cách chuẩn bị và bài phát biểu trước giờ bóng lăn cũng nhận về những lời chỉ trích. Ngược lại, người tiền nhiệm Xabi Alonso từng làm tốt ở những khía cạnh này.

Ngoài ra, những quyết định chiến thuật gây tranh cãi càng làm tăng áp lực lên Ten Hag. Việc kéo tân binh Aleix Garcia từ vị trí trung tâm quen thuộc sang cánh phải được cho là làm giảm sức mạnh đội hình và không tận dụng tối đa khả năng của cầu thủ.

Leverkusen trải qua mùa hè thay máu lực lượng, mất 4 trụ cột Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lukas Hradecky và Jonathan Tah, nhưng vẫn chi mạnh tay chiêu mộ Malik Tillman, Jarell Quansah, Loic Bade hay Lucas Vazquez.

Giờ Ten Hag chịu áp lực nặng nề phải cải thiện phong độ trong chuyến làm khách tới Weder Bremen vào ngày 30/8. Với sự xáo trộn lớn nhân sự và kỳ vọng cao từ các khoản đầu tư, kết quả những tuần tới sẽ quyết định mức độ kiên nhẫn của giới chủ Leverkusen với chiến lược gia Hà Lan.