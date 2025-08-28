Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ten Hag bị nghi ngờ ở Leverkusen

  • Thứ năm, 28/8/2025 17:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Erik ten Hag chịu áp lực lớn chỉ sau vòng đầu Bundesliga mùa giải mới, khi dấu ấn chiến thuật đặc trưng của ông gần như biến mất trong thất bại 1-2 trước Hoffenheim hôm 23/8.

Ten Hag chưa tạo được dấu ấn ở Leverkusen.

Truyền thông Đức đồng loạt cho hay ban lãnh đạo Leverkusen bắt đầu tỏ ra lo ngại trước màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu rõ ràng về lối chơi của đội bóng dưới thời Ten Hag.

Các nguyên tắc cốt lõi của Ten Hag, như bài pressing và phản công, gần như không xuất hiện. Không chỉ vấn đề trên sân, cả cách chuẩn bị và bài phát biểu trước giờ bóng lăn cũng nhận về những lời chỉ trích. Ngược lại, người tiền nhiệm Xabi Alonso từng làm tốt ở những khía cạnh này.

Ngoài ra, những quyết định chiến thuật gây tranh cãi càng làm tăng áp lực lên Ten Hag. Việc kéo tân binh Aleix Garcia từ vị trí trung tâm quen thuộc sang cánh phải được cho là làm giảm sức mạnh đội hình và không tận dụng tối đa khả năng của cầu thủ.

Leverkusen trải qua mùa hè thay máu lực lượng, mất 4 trụ cột Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lukas Hradecky và Jonathan Tah, nhưng vẫn chi mạnh tay chiêu mộ Malik Tillman, Jarell Quansah, Loic Bade hay Lucas Vazquez.

Giờ Ten Hag chịu áp lực nặng nề phải cải thiện phong độ trong chuyến làm khách tới Weder Bremen vào ngày 30/8. Với sự xáo trộn lớn nhân sự và kỳ vọng cao từ các khoản đầu tư, kết quả những tuần tới sẽ quyết định mức độ kiên nhẫn của giới chủ Leverkusen với chiến lược gia Hà Lan.

Amorim còn tệ hơn Ten Hag

Tỷ lệ thắng của MU dưới thời HLV Ruben Amorim chỉ dừng ở mức 24,1% - ngang bằng HLV hai lần xuống hạng Neil Warnock.

08:58 25/8/2025

Leverkusen khởi đầu tệ hại dưới thời Ten Hag

Đêm 23/8, Leverkusen thua ngược Hoffenheim 1-2 ở trận ra quân tại Bundesliga 2025/26.

22:39 23/8/2025

Kịch bản tệ nhất với HLV Ten Hag

Bayer Leverkusen có thể chia tay tới 9 cầu thủ đội một trong mùa hè 2025, khiến HLV Erik ten Hag gặp khó ở giai đoạn đầu mùa giải.

05:43 21/8/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Áp lực Erik ten Hag Erik Ten Hag Áp lực Leverkusen Erik ten Hag

    Đọc tiếp

    Alexander-Arnold bat man hinh anh

    Alexander-Arnold bất mãn

    2 giờ trước 18:00 28/8/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Hậu vệ phải người Anh trải qua khởi đầu khó khăn tại Real Madrid, khi chưa thi đấu trọn vẹn 90 phút cho đội bóng mới kể từ đầu mùa La Liga 2025/26.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý