Amorim còn tệ hơn Ten Hag

Tỷ lệ thắng của MU dưới thời HLV Ruben Amorim chỉ dừng ở mức 24,1% - ngang bằng HLV hai lần xuống hạng Neil Warnock.

Thành tích của MU dưới thời Amorim khá tệ.

Mới hai trận trôi qua ở Premier League 2025/26, Manchester United khiến người hâm mộ cảm thấy bất an. Trận hòa 1-1 trước Fulham đêm 24/8 không chỉ kéo dài chuỗi thất vọng mà còn cho thấy quá nhiều vấn đề tồn tại trong lối chơi của thầy trò Ruben Amorim.

Theo Opta, Amorim có tỷ lệ thắng tại Ngoại hạng Anh chỉ đạt 24,1% (7/29 trận), con số ngang bằng Neil Warnock, HLV từng hai lần rớt hạng. Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho "Quỷ đỏ" khi thành tích ngày càng đi xuống.

Sau 29 trận Premier League, MU thắng 7, hòa 7 và thua tới 15 trận, giành vỏn vẹn 28 điểm. Thành tích thậm chí còn tệ hơn cả giai đoạn cuối của Erik ten Hag khi "Quỷ đỏ" chạm đáy phong độ với 12 trận thắng, 7 hòa, 10 thua. Dù vậy, CLB vẫn thu về 43 điểm trong 29 trận.

Trên sân Craven Cottage, MU nhập cuộc hứng khởi. Matheus Cunha tạo ra hai cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ, trước khi bàn mở tỷ số đến từ pha phản lưới của Rodrigo Muniz. Tuy nhiên, Bruno Fernandes đá hỏng quả phạt đền quyết định, rồi hàng thủ và tuyến giữa nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.

Tất cả tạo nên bức tranh ảm đạm. Hơn 200 triệu bảng đổ vào hàng công nhưng bàn thắng duy nhất đến từ phản lưới, tuyến giữa mất cân bằng, còn hàng thủ thiếu chắc chắn. Với tỷ lệ thắng thảm hại 24,1%, Amorim rõ ràng chưa thể giúp MU thoát khỏi khủng hoảng.