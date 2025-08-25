Điểm sáng phải ghi nhận của MU là khởi đầu bùng nổ

Manchester United trắng tay sau hai vòng mở màn Premier League mùa này – một tín hiệu báo động nếu nhìn vào thống kê. Dù vậy, những con số cũng hé lộ đôi chút điểm sáng để bám víu.

Cunha đã thi đấu xông xáo trong những phút đầu

Đây mới là lần thứ hai trong 11 mùa giải gần nhất mà Man Utd không ca khúc khải hoàn qua 2 vòng mở màn. Lần trước là vào mùa 2022/23 dưới thời Erik ten Hag.

Điều này không có ý nghĩa quá lớn ngay lúc này, nhưng nó chắc chắn đang tạo áp lực lên trận đấu trên sân nhà với Burnley vào ngày 30/8. Họ đơn giản là phải tìm một chiến thắng bằng mọi giá, đặc biệt khi sau đó là hai trận đấu lớn với Manchester City và Chelsea.

Tuy nhiên, Ruben Amorim không tỏ ra lo lắng. HLV người Bồ Đào Nha khẳng định: "Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm tốt hơn, nhưng chúng tôi đang nỗ lực, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Tôi nghĩ ở một vài thời điểm, chúng tôi đã chơi tốt, đặc biệt là ở đầu trận".

Thật ra điều Amorim nói cũng có phần đúng. Man Utd khởi đầu trận đấu đầy mạnh mẽ và có thể đã ghi được vài bàn thắng từ sớm, khi Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Mason Mount phối hợp ăn ý bằng những pha một chạm để tạo ra các cơ hội dứt điểm.

Đó là một khởi đầu chớp nhoáng, có thể dễ dàng mang lại lợi thế cho Man Utd. Và nếu Fernandes không sút hỏng quả phạt đền ở hiệp một, có vẻ như đội khách đã có thể bứt tốc giành chiến thắng. Bốn trong số các cơ hội dứt điểm đó đến ngay trong 15 phút đầu tiên.

MU vẫn chưa có chiến thắng ở Ngoại hạng Anh mùa 2025/26.



Điều này rất đáng khích lệ cho người hâm mộ Man Utd, khi 30 phút đầu tiên của họ đầy sắc bén, mạnh mẽ và hấp dẫn. Đồng thời, nó cũng cho thấy Man Utd bắt đầu rũ bỏ thói quen chậm chạp cố hữu.

Theo thống kê từ đầu mùa trước, Genoa (30) là đội duy nhất trong 5 giải đấu lớn ở châu Âu không ghi được bàn thắng trong hiệp một ở nhiều trận hơn Man Utd (29). Nhìn vào màn trình diễn mở đầu trên sân Craven Cottage, thống kê đó sẽ sớm thay đổi.

Trên thực tế, nếu có một khởi đầu như vậy trong trận đấu trên sân nhà với Burnley vào cuối tuần sau, rất có thể bàn thắng đầu tiên của Man Utd trong mùa giải sẽ đến. HLV Amorim có thể chỉ cần một "tia lửa" để thắp sáng cả đội bóng.