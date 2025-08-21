Bước tiến vượt bậc của Cunha

Matheus Cunha chưa kịp ghi bàn trong ngày ra mắt trước Arsenal, nhưng tân binh trị giá 62,5 triệu bảng của Manchester United để lại ấn tượng mạnh mẽ cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ Old Trafford.

Cunha nhanh chóng chiếm được cảm tình của các đồng đội ở MU.

Chuyển đến từ Wolverhampton Wanderers sau mùa giải ghi 17 bàn, Cunha được kỳ vọng giải quyết bài toán ghi bàn vốn khiến “Quỷ đỏ” khốn khổ mùa trước. Và dù trận mở màn kết thúc bằng thất bại 0-1, màn trình diễn nhiệt huyết cùng khả năng tạo áp lực không ngừng đã giúp anh được bầu chọn là “Cầu thủ hay nhất trận”.

Điều quan trọng hơn cả là Cunha nhanh chóng chiếm được cảm tình của các đồng đội. Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo hay Diogo Dalot đều thừa nhận sự hiện diện của chân sút Brazil mang lại năng lượng tích cực cho tập thể.

Casemiro, người từng thi đấu cùng Cunha ở tuyển quốc gia, thẳng thắn đánh giá: “Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời mà tôi đã biết từ lâu. Cậu ấy trẻ, đầy tham vọng và không chỉ giỏi ghi bàn mà còn sở hữu nhiều phẩm chất có thể giúp CLB chiếm ưu thế trong tấn công. Với tôi, điều quý giá hơn nữa là tính cách - luôn vui vẻ, truyền năng lượng tích cực, biết khi nào cần đùa và khi nào cần nghiêm túc. Sự hiện diện như vậy trong phòng thay đồ là rất quan trọng”.

Ở tuổi 26, Cunha không chỉ mang đến chất lượng chuyên môn mà còn hứa hẹn trở thành chất xúc tác tinh thần cho một tập thể đang trong quá trình tái thiết dưới thời Ruben Amorim. Với màn khởi đầu đầy hứa hẹn, anh sẽ tiếp tục có cơ hội khẳng định mình khi Man United làm khách trên sân Fulham tại Craven Cottage cuối tuần này.