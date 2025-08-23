Leverkusen khởi đầu tệ hại dưới thời Ten Hag

Đêm 23/8, Leverkusen thua ngược Hoffenheim 1-2 ở trận ra quân tại Bundesliga 2025/26.

Ten Hag ra mắt không thành công tại Đức.

Vòng 1 Bundesliga, Leverkusen có lợi thế sân nhà và chỉ phải tiếp đón Hoffenheim, đội bóng họ toàn thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất. Dù vậy, HLV Erik ten Hag không thể giúp đội chủ sân BayArena duy trì mạch trận thăng hoa.

Leverkusen khởi đầu đầy hứng khởi với cú sút xa dội cột của Tim Lemperle, trước khi tân binh Jarell Quansah mở tỷ số bằng pha đánh đầu đẹp mắt từ đường kiến tạo của Alex Grimaldo ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, Hoffenheim nhanh chóng đáp trả. Chỉ ít phút sau, Fisnik Asllani ghi bàn gỡ hòa với cú sút chéo góc quyết đoán từ pha phối hợp cùng Bazoumana Toure, mang lại sự tự tin cho đội khách.

Đội bóng của Ten Hag tiếp tục ép sân và có thêm cơ hội rõ rệt khi Koki Machida suýt phản lưới, buộc Oliver Baumann phải cứu thua. Thủ thành Hoffenheim cũng xuất sắc cản phá cú sút cận thành của Piero Hincapie, giúp đoàn quân của HLV Christian Ilzer đứng vững trước sức ép lớn trong hiệp một.

Dù mất Machida và Wouter Burger vì chấn thương, Hoffenheim vẫn bất ngờ bùng nổ. Phút 52, Lemperle tung cú sút xa tuyệt đẹp, mang về bàn thắng đầu tiên cho CLB kể từ khi gia nhập từ Cologne, đồng thời giúp đội khách vượt lên dẫn trước. Leverkusen dồn lực tấn công trong khoảng thời gian còn lại nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kiên cường của Hoffenheim.

Trận thua này khiến đội bóng của Ten Hag nối dài chuỗi bốn trận không thắng ở Bundesliga. Màn trình diễn nhạt nhòa trước đối thủ chiếu dưới làm CĐV hoài nghi về khả năng cạnh tranh ngôi vương của Leverkusen mùa này.