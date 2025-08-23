‘Siêu Bayern Munich’ xuất hiện

Chiến thắng trước RB Leipzig ở vòng đấu mở màn Bundesliga mùa 2025/26 rạng sáng 23/8 không chỉ mang về 3 điểm, mà còn khẳng định sức mạnh tấn công khủng khiếp của Bayern Munich.

Bayern Munich ra quân tại Bundesliga bằng chiến thắng tưng bừng trước RB Leipzig.

Tiếng hô “Super Bayern! Super Bayern! Super Bayern!” vang rền khắp khán đài Allianz Arena sau chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Leipzig. Không cần đến những mỹ từ về nghệ thuật bóng đá, màn trình diễn của Bayern dưới trướng HLV Vincent Kompany đơn giản chỉ cho thấy một điều: họ quá mạnh, quá áp đảo.

Trên hàng công, cả bốn mũi nhọn Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise và Serge Gnabry đồng loạt tỏa sáng. Những con số chấm điểm từ Whoscored phản ánh tất cả: Kane (9.7), Diaz (9.3), Olise (9.0), Gnabry (8.7). Đây không đơn thuần là màn trình diễn cá nhân, mà là sự hòa quyện chiến thuật, biến Bayern thành một “dàn nhạc giao hưởng” đúng nghĩa.

Bộ tứ mới của Bayern

Tới Allianz Arena, Kane không chỉ để ghi bàn. Anh còn là trục xoay của toàn bộ hệ thống. Trước Leipzig, những pha lùi sâu, xoay trở và phân phối bóng của Kane mở ra khoảng trống cho đồng đội khai thác.

Khi cần, cựu trung phong Tottenham Hotspurs lại trở thành sát thủ vòng cấm với khả năng dứt điểm đa dạng. Đó là lý do anh được chấm 9.7 - cao nhất trận. Với Kane, Bayern có trong tay một trung phong toàn diện, thủ lĩnh đúng nghĩa.

Nếu Kane là “bộ não” vận hành, thì Luis Diaz chính là “ngọn lửa” bùng nổ. Chỉ vài tuần sau khi gia nhập, tiền vệ người Colombia gieo ác mộng cho mọi hàng thủ bằng tốc độ và kỹ thuật lắt léo.

Anh liên tục xuyên phá hành lang trái, tạo khác biệt ở những khoảnh khắc quyết định. Ghi bàn trong trận ra mắt, tỏa sáng ở Siêu cúp Đức và tiếp tục rực lửa tại Bundesliga, Diaz mang lại thứ vũ khí mà Bayern thiếu vắng kể từ thời Franck Ribery.

Harry Kane ghi hat-trick ở ngày khai màn Bundesliga mùa 2025/26.

Trong khi đó, Michael Olise - ở năm thứ hai chơi cho Bayern - nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn lớn nhất của CLB. Olise mang tới sự mềm mại, sáng tạo và khác biệt.

Anh không chỉ biết rê bóng, mà còn đóng vai trò như một “nhạc trưởng nhỏ” ở cánh phải, mở ra những phương án bất ngờ. Được chấm 9.0 điểm, Olise chứng minh bản thân là thứ gia vị cần thiết để làm đậm đà bản hòa tấu tấn công.

Trong dàn nhạc công ấy, Gnabry đóng vai trò giữ nhịp. Anh không quá ồn ào, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ.

Di chuyển khôn ngoan, kết nối trơn tru với Kane và Olise, Gnabry mang lại sự cân bằng và ổn định. 8.7 điểm dành cho anh không phải vì sự hào nhoáng, mà bởi hiệu quả thầm lặng nhưng rất quan trọng.

Bản hòa tấu hủy diệt

Điều đáng sợ nhất với Bayern hiện tại là họ không còn phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Nếu Kane bị khóa, Diaz bùng nổ. Nếu đối phương dồn quân vào cánh trái, Olise sẽ khai thác khoảng trống ở cánh phải. Gnabry, trong khi đó, luôn sẵn sàng kết liễu đối thủ. Cả bốn người, mỗi người một phong cách, nhưng hòa vào nhau để tạo nên giai điệu hủy diệt - một bản giao hưởng đúng nghĩa trên sân cỏ.

Michael Olise cũng toả sáng rực rỡ.

Hè 2025, Bayern Munich nhận đòn giáng mạnh vào nhân sự khi Jamal Musiala dính chấn thương nặng, phải nghỉ dài hạn. Thời điểm đó, người hâm mộ cảm thấy bất an, sợ rằng hàng công đội nhà suy giảm chất lượng. Nhưng với sự xuất hiện của Diaz, tình hình dần trở nên sáng sủa hơn với “Hùm xám”.

Bayern nhiều năm thống trị Bundesliga, nhưng Champions League mới là mục tiêu lớn nhất. Với bộ tứ Kane-Diaz-Olise-Gnabry, “Hùm xám” gửi thông điệp rõ ràng: họ sở hữu hàng công đủ sức làm chao đảo bất kỳ thế lực nào, từ Real Madrid đến Man City hay PSG. Nếu duy trì được phong độ này, Bayern không chỉ tiếp tục thống trị nước Đức, mà còn có thể trở lại đỉnh cao châu Âu.

Lịch sử từng chứng kiến bộ đôi Robben - Ribery làm cả châu Âu khiếp sợ. Giờ đây, Kane, Diaz, Olise và Gnabry có thể mở ra một kỷ nguyên mới. Sự kết hợp này không chỉ là dàn hảo thủ, mà còn là lời tuyên ngôn: “Bayern Munich đã trở lại, và lần này, họ muốn cả châu Âu phải cúi đầu”.