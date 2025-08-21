Sao trẻ liều mình tán tỉnh con gái 17 tuổi của tượng đài Bayern

Arijon Ibrahimović Bischof nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại Bayern Munich, không chỉ bởi tài năng trên sân cỏ mà còn bởi câu chuyện tình cảm ngoài đời.

Scholl có con gái xinh đẹp khiến cầu thủ trẻ Bayern mê mệt

Gia nhập “Hùm xám” hồi đầu mùa hè sau khi rời Hoffenheim theo dạng tự do, Bischof dường như hòa nhập rất nhanh với cuộc sống ở xứ Bavaria. Theo tờ BILD, anh hẹn hò với Josefine Scholl, 17 tuổi, con gái của huyền thoại Bayern - Mehmet Scholl. Josefine không chỉ nổi tiếng nhờ người cha từng là “nhạc trưởng” lẫy lừng ở Allianz Arena, mà còn là một influencer có gần 40.000 người theo dõi trên Instagram.

Cặp đôi trẻ được cho là đã bên nhau gần bốn tháng, thậm chí còn bị bắt gặp trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau trận giao hữu mà Bayern đánh bại Tottenham 4-0. Trong trận ra mắt chính thức tại Siêu Cúp Đức cuối tuần qua gặp VfB Stuttgart, Josefine cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai, khi Bischof được tung vào sân từ ghế dự bị.

Với Bischof, chuyện tình này còn đặc biệt hơn khi người yêu anh chính là con gái của Mehmet Scholl - một trong những biểu tượng bất tử của Bayern. Trong 17 năm khoác áo "Hùm xám", Scholl ra sân tới 469 lần, ghi 117 bàn thắng và để lại di sản lớn lao trước khi giải nghệ năm 2007. Đó vừa là nguồn động lực, vừa là áp lực khổng lồ với chàng rể tương lai nếu muốn vươn tới đẳng cấp huyền thoại.

Trên phương diện chuyên môn, Bischof khởi đầu đầy hứa hẹn. Ở tuổi 20, anh từng có lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia Đức. Tuy nhiên, thử thách tại Bayern chắc chắn không hề đơn giản.

Tuyến giữa Allianz Arena vốn chật chội với hàng loạt ngôi sao như Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer và Aleksander Pavlovic. Cạnh tranh vị trí sẽ là cuộc chiến khốc liệt, đòi hỏi Bischof phải chứng minh bản lĩnh và sự kiên trì.

Một tài năng trẻ đầy triển vọng, một chuyện tình lãng mạn với con gái huyền thoại Bayern - Bischof đang sống trong ánh đèn rực rỡ cả trong và ngoài sân cỏ. Nhưng để bước ra khỏi cái bóng quá lớn, anh cần nhiều hơn những khoảnh khắc gây chú ý: đó là sự khẳng định bằng màn trình diễn thực sự trên sân đấu.