Bàn thắng cảm xúc của Diaz giúp Bayern giành Siêu cúp Đức

Cựu cầu thủ Liverpool, Luis Diaz, có màn ra mắt ấn tượng cho Bayern Munich trong chiến thắng 2-1 trước Stuttgart ở trận tranh Siêu cúp Đức rạng sáng 17/8.

Phút 77 của trận đấu, tiền đạo người Colombia xuất hiện đúng lúc trong vùng cấm, nhận đường chuyền từ Serge Gnabry và thực hiện cú dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern.

Sau khi ghi bàn, Diaz chạy về phía cột cờ góc, ngồi xuống và thực hiện động tác ăn mừng đặc trưng để tưởng niệm người đồng đội cũ Diogo Jota. Hành động này nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các CĐV và đồng đội mới tại Bayern.

Diaz tái hiện màn ăn mừng của Jota. Ảnh: Reuters.

Tháng trước, Diaz từng bị chỉ trích khi không tham dự tang lễ của Jota. Tiền đạo người Colombia bị bắt gặp đi tiệc tùng cùng bạn bè trong khoảng thời gian đồng đội cũ thiệt mạng do tai nạn giao thông. Sau đó, Diaz buộc phải xin lỗi vì hành vi không thích hợp và chia sẻ dòng thông điệp tri ân Jota.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, Diaz thi đấu chủ yếu ở vị trí tiền đạo cánh trái, hỗ trợ cho Kane. Trước Stuttgart, Diaz chơi trọn vẹn 90 phút, thực hiện thành công 38/42 đường chuyền và có 1 lần rê bóng thành công.

Trước pha lập công của Diaz, Bayern dẫn trước Stuttgart 1-0 nhờ bàn thắng của Harry Kane. Đến phút 90+3, Stuttgart có bàn rút ngắn tỷ số do công của Jamie Leweling. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bayern có màn chạy đà ấn tượng trước thềm mùa giải 2025/26. Đội sẽ ra quân tại Bundesliga vào ngày 23/8 gặp Leipzig.

