Được bật đèn xanh, MU âm thầm đưa De Gea trở lại

MU cân nhắc cú sốc đưa David de Gea trở lại Old Trafford, chỉ vài ngày sau khi thủ thành này để lộ lời nhắn ẩn ý với người hâm mộ.

De Gea có thể sẽ trở lại MU sớm

MU đang âm thầm tiến hành những bước thăm dò về khả năng tái hợp đầy bất ngờ với thủ môn huyền thoại của CLB - David de Gea. “Quỷ đỏ” nhận được tin rằng thủ thành người Tây Ban Nha, 34 tuổi, có điều khoản giải phóng trong hợp đồng với Fiorentina, cho phép anh ra đi với mức phí tương đối nhỏ.

Những cuộc gọi thăm dò kín đáo đã được thực hiện sau khi De Gea để lại ấn tượng mạnh trong lần trở lại Old Trafford cuối tuần trước. Trong trận giao hữu hòa 1-1 giữa MU và Fiorentina, De Gea được Bruno Fernandes trao tặng bức tranh kỷ niệm.

Sau đó, thủ môn này đăng tải trên Instagram: “Một khoảnh khắc kỳ diệu với tôi và gia đình khi được trở lại Old Trafford - ngôi nhà của tôi. Từ tận đáy lòng, tôi muốn nói lời cảm ơn vì sự chào đón, vì tất cả tình yêu mà các bạn dành cho tôi. Gửi tới những người hâm mộ chưa bao giờ ngừng đồng hành cùng tôi trong quãng thời gian ở CLB - chúng ta có thể sẽ lại gặp nhau”.

Trong giai đoạn 2011-2023, De Gea có 545 lần ra sân cho Man United, đứng thứ bảy trong danh sách cầu thủ khoác áo nhiều nhất lịch sử CLB. Nhưng phong độ sa sút cùng mâu thuẫn hợp đồng khiến anh rời đội bóng và HLV Erik ten Hag khi đó đã chi 43,8 triệu bảng để chiêu mộ Andre Onana từ Inter Milan.

De Gea từng thất nghiệp cả mùa giải 2023/24, nhưng tại Fiorentina anh tìm lại được phong độ và khát khao thi đấu. Về lý thuyết, MU cần Onana (29 tuổi) hoặc thủ môn dự bị người Thổ Nhĩ Kỳ Altay Bayindir ra đi để giải phóng quỹ lương. Tuy nhiên, nếu mức phí cho De Gea đủ rẻ, CLB vẫn có thể tính tới phương án đưa anh trở lại.

Trước trận mở màn gặp Arsenal sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 17/8, HLV Ruben Amorim vẫn khiến Onana phải hồi hộp chờ đợi khi từ chối khẳng định anh sẽ là thủ môn số một mùa này. Amorim nói: “Cũng như các cầu thủ khác, tất cả đều phải cạnh tranh để giành vị trí. Tôi sẽ không nói ai là số một”.