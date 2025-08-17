Con trai cả Wayne Rooney thăng tiến mạnh mẽ

Con trai của Wayne Rooney, Kai Rooney có tên trong danh sách thi đấu của MU ở trận mở màn mùa giải của đội U18 dù mới 15 tuổi.

Con trai Rooney đang trên đường nối nghiệp cha

Kai được điền tên vào danh sách dự bị trong trận gặp Everton trên sân khách, trong khi tài năng trẻ mới 14 tuổi JJ Gabriel được xếp đá chính. Việc điền tên Kai vào đội hình xuất phát từ chính một đồng đội cũ của cha cậu - Darren Fletcher - hiện là HLV đội U18.

Có khả năng chơi ở vị trí tiền đạo cắm hoặc dạt biên, Kai gây ấn tượng mạnh trong màu áo MU tại giải Super Cup NI ở Bắc Ireland hồi mùa hè vừa rồi. Sau đó, cậu tiếp tục được đưa vào đội hình U19 của CLB tham dự giải Mladen Ramljak danh giá ở Croatia.

Là con trai cả của Wayne và Colleen Rooney, Kai sinh tháng 11/2009. Cậu gia nhập học viện của MU vào năm 2020 và từng bước tiến lên qua các cấp độ trẻ. Trong một lần chia sẻ về con trai, Wayne Rooney từng nói: “Nó chỉ biết mỗi chơi bóng, đó là điều nó luôn làm. Kỳ vọng quá nhiều sẽ không công bằng - nó mới chỉ 15 tuổi. Nhưng nó xử lý áp lực từ việc mang họ Rooney rất tốt”.

Kai để lại dấu ấn khi giúp MU lọt vào chung kết Super Cup NI, trước khi để thua Southampton. Trong suốt giải đấu, Wayne và Colleen Rooney đều có mặt trên khán đài, đi cùng các con trai nhỏ hơn là Kit và Cass. Tại giải đấu này, còn có sự góp mặt của Jacey Carrick, con trai của cựu tiền vệ MU Michael Carrick.

Về phần Fletcher, ông trở lại MU làm HLV tuyến trẻ dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và sau đó trở thành Giám đốc Kỹ thuật đầu tiên của CLB vào tháng 3 năm 2021. Fletcher rời cương vị đó khi Jason Wilcox được bổ nhiệm.

Mùa giải vừa qua, Fletcher làm việc sát sao với HLV Ruben Amorim, đóng vai trò cầu nối để các cầu thủ trẻ của học viện có cơ hội tham gia tập luyện và thi đấu cùng đội một.