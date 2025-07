Rooney bị 'cấm cửa' xem con trai thi đấu

Kai Rooney, hiện là tài năng triển vọng của lò đào tạo “Quỷ đỏ”, yêu cầu bố không tới sân xem mình thi đấu để tránh áp lực từ cái bóng quá lớn của người cha lừng danh. Thông tin gây chú ý này được hé lộ trong bối cảnh Kai đang cùng đội U16 Man United tham dự giải trẻ SuperCup NI tại Bắc Ireland - giải đấu mà chính Rooney từng góp mặt khi còn khoác áo Everton năm 2000.

Tuy nhiên, khác với sự bùng nổ của người cha ở tuổi 14, Kai chọn cách phát triển sự nghiệp trong âm thầm, tách biệt khỏi sự chú ý quá mức từ truyền thông và danh tiếng gia đình.

Trong một chương trình truyền hình năm ngoái, Coleen Rooney - mẹ của Kai - từng chia sẻ rằng con trai cả của họ cảm thấy không thoải mái khi huyền thoại MU, Rooney tới sân. “Kai bảo rằng chẳng cần bố tới xem, vì bố cũng chẳng tập trung vào mình mà toàn bị khán giả chú ý”, Coleen tiết lộ trên ITV.

Đó là lý do Rooney - dù từng là cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử tuyển Anh - nay đành phải theo dõi những bước tiến đầu tiên của con trai qua màn hình tivi.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của người cha nổi tiếng không hề cản trở Kai tỏa sáng. Ở trận đấu gần nhất tại SuperCup NI, Kai ghi bàn từ chấm phạt đền và kiến tạo một bàn khác, góp công lớn trong chiến thắng 3-0 của đội U16 Man United trước West Cork Academy. Trước đó, con trai nhà Rooney cũng từng ghi bàn vào lưới đội trẻ Man City tại giải đấu này, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc ở tuổi 15.

Không chỉ chú trọng bóng đá, gia đình Rooney đặc biệt quan tâm đến việc cân bằng học hành và phát triển thể chất cho Kai. Coleen nhấn mạnh Kai vẫn phải hoàn thành chương trình học phổ thông và thi GCSE trước khi nghĩ tới một sự nghiệp chuyên nghiệp.

Bà cũng thừa nhận từng lo ngại con trai đi vào “vết xe đổ” của chồng nếu không được định hướng sớm: “Chúng tôi làm tất cả để Kai có môi trường lành mạnh, không bị cuốn theo những ảo tưởng từ ánh hào quang bóng đá quá sớm”.

Việc Kai chủ động từ chối ánh đèn sân khấu để toàn tâm phát triển chuyên môn đang cho thấy sự trưởng thành hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ lớn lên trong gia đình danh giá. Sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt, thái độ khiêm tốn và nền tảng kỹ thuật bài bản giúp Kai được đánh giá là một trong những viên ngọc sáng giá nhất lò Carrington hiện nay.

Dù từng là biểu tượng của sự bùng nổ tuổi trẻ tại Man United, Wayne Rooney dường như đang học cách lùi lại, để con trai mình bước đi trên con đường riêng. Một hành động thể hiện sự tôn trọng, trưởng thành - và là minh chứng rằng không phải danh tiếng, mà chính sự kiên định và định hướng đúng mới làm nên tương lai của một ngôi sao thực thụ.

