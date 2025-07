Câu nói lạ lùng của Rooney làm thay đổi Rashford

Câu chuyện Marcus Rashford rời Manchester United để cập bến Barcelona không chỉ đơn thuần là một thương vụ chuyển nhượng, mà còn là kết quả của một quá trình dài, nơi chính Rashford phải đối diện với sự thật về phong độ, vai trò và tương lai của mình. Trong đó, lời khuyên từ Wayne Rooney - huyền thoại từng là thủ lĩnh của Rashford ở Old Trafford - đóng vai trò như một “ngòi nổ” giúp tiền đạo 27 tuổi này tìm lại chính mình.

Gần một thập kỷ trước, Rashford được xem như niềm hy vọng kế thừa thế hệ “Class of 92” huyền thoại của Manchester United - những David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes hay anh em nhà Neville. Tháng 2/2016, HLV Louis van Gaal, vốn nổi tiếng với việc tin dùng cầu thủ trẻ, tung Rashford 18 tuổi vào sân trong trận Europa League gặp Midtjylland.

Cú đúp của Rashford ở trận ra mắt, tiếp nối bằng bàn thắng trong trận gặp Arsenal tại Premier League, lập tức biến anh thành “đứa con cưng” mới ở Old Trafford. Van Gaal khi ấy đã phát biểu đầy tâm đắc: “Cầu thủ trẻ có thể tỏa sáng ở trận đầu tiên, nhưng duy trì được sự bùng nổ ở trận thứ hai mới chứng minh đó là một tài năng đặc biệt. Và Marcus là một tài năng như thế”.

Quả thật, Rashford mang đến thứ năng lượng và tốc độ khiến hàng thủ đối phương khổ sở, còn người hâm mộ Manchester United thì mơ về một biểu tượng mới thay thế Rooney - người thủ lĩnh ghi 253 bàn cho CLB.

Nhưng bóng đá không phải câu chuyện một chiều. Rashford, sau những năm tháng thăng hoa, dần sa lầy trong sự kỳ vọng khổng lồ.

Mùa giải 2024/25, tiền đạo người Anh liên tục vắng mặt trong các kế hoạch chiến thuật của HLV Ruben Amorim, bị loại khỏi danh sách thi đấu. Việc này, với một cầu thủ từng được coi là “người hùng” của học viện CLB, là cú sốc tinh thần không nhỏ.

Trong lúc Rashford chật vật, Wayne Rooney - người đàn anh từng sát cánh cùng anh - đưa ra lời khuyên có phần “lạ lùng” nhưng lại đầy sức nặng. Tháng 1/2025, Rooney tiết lộ rằng từng nói riêng với Rashford: “Cậu cần rời Manchester United và bắt đầu lại từ đầu”.

Lý do Rooney đưa ra rất rõ ràng. Ở tuổi 27 - độ chín của sự nghiệp - Rashford không thể tiếp tục loay hoay trong vùng an toàn nhưng thiếu động lực.

Rooney kể lại một kỷ niệm khiến mình nhận ra rằng Rashford không còn phù hợp với môi trường hiện tại: “Một ngày nọ, tôi đưa các con đến Carrington để xem đội học viện thi đấu và thấy Marcus đang tập riêng với HLV thể lực. Cậu ấy ở ngay chỗ phụ huynh đi ngang qua. Tôi nhìn và tự hỏi, với một cầu thủ từng là ngôi sao của đội một, điều đó hẳn là khó chịu và mất tự tin đến thế nào”.

Rooney cũng nhấn mạnh: “Ở Manchester United, Marcus không còn là chính mình nữa. Nếu muốn khởi đầu mới, cậu ấy phải rời đi”.

Quả thực, Rashford gắn bó với Manchester United 20 năm, từ khi còn là cậu bé 7 tuổi. Nhưng chính sự gắn bó lâu dài này lại vô tình tạo áp lực và sự mệt mỏi.

Mùa trước, Rashford được cho Aston Villa mượn, như một phép thử xem liệu môi trường mới có thể giúp anh tìm lại phong độ. Kết quả chỉ dừng ở mức trung bình, và bản thân Rashford cũng công khai thừa nhận: “Tôi đã sẵn sàng cho một thử thách mới”.

Barcelona xuất hiện đúng lúc. CLB xứ Catalonia đang trong quá trình tái thiết dưới thời Hansi Flick, tìm kiếm những nhân tố tấn công giàu tốc độ và kỹ thuật để bổ sung cho đội hình trẻ trung. Với Rashford, Barca mang đến cả cơ hội và thử thách: một môi trường bóng đá giàu bản sắc nhưng cũng không kém phần khắt khe.

Rời Premier League, Rashford bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc để đối mặt với một nền bóng đá khác - nơi những yêu cầu về tính chiến thuật và kỹ thuật có phần khác biệt. Đây chính là điều Rooney từng đề cập khi nói rằng Rashford cần “làm mới” chính mình.

Ở tuổi 27, Rashford vẫn còn đủ tiềm năng để trở thành một cầu thủ hàng đầu châu Âu. Tốc độ, khả năng bứt phá và dứt điểm của anh vẫn là tài sản quý. Vấn đề chỉ là liệu anh có thể duy trì sự tập trung, khát khao và nỗ lực để hòa nhập với triết lý bóng đá mới.

Có thể nói, câu chuyện giữa Rashford và Rooney không chỉ là mối quan hệ đàn anh - đàn em, mà còn là bài học về sự nghiệp cầu thủ. Khi một huyền thoại như Rooney nhìn thấy sự trì trệ của đàn em và thẳng thắn khuyên rằng “hãy ra đi”, đó không chỉ là sự động viên, mà còn là lời nhắc nhở về việc phải dũng cảm rời bỏ những gì quen thuộc để tiến lên.

Rashford, giờ đây, bắt đầu một hành trình mới tại Barcelona - nơi mà những thử thách sẽ không hề ít hơn. Anh cần chứng minh rằng quyết định rời Manchester United không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp, mà là khởi đầu cho một chương mới.

Nếu thành công, Rashford không chỉ làm hài lòng chính mình mà còn chứng minh lời khuyên của Rooney là đúng đắn. Còn nếu thất bại, đây sẽ là bài học đắt giá về sự lựa chọn của một cầu thủ tưởng như đã “chạm đỉnh” quá sớm.

Dù thế nào, hành trình của Marcus Rashford từ Manchester đến Barcelona cũng là minh chứng cho một chân lý trong bóng đá: đôi khi, để tìm lại chính mình, cầu thủ phải dám rời khỏi nơi từng là “ngôi nhà” của họ.

