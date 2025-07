Mức giá Barca mua đứt Rashford

Đây được xem là thương vụ bất ngờ nhưng mang tính chiến lược với cả hai đội bóng. Barcelona không chỉ mượn được một cầu thủ đẳng chất lượng mà còn khéo léo đàm phán để gài điều khoản mua đứt với mức phí hợp lý trong bối cảnh tài chính eo hẹp.

Đáng chú ý, Rashford chấp nhận giảm 15% lương để thương vụ có thể diễn ra, cho thấy quyết tâm của anh trong việc tìm kiếm cơ hội tái sinh tại Camp Nou. Barca sẽ chi trả toàn bộ lương của tiền đạo người Anh trong mùa giải tới, khoảng 14 triệu euro/năm, gồm cả các khoản thưởng.

Với việc không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Ruben Amorim, Rashford kỳ vọng môi trường mới ở La Liga sẽ là bệ phóng giúp anh tìm lại phong độ đỉnh cao từng có ở mùa giải 2022/23, ghi 30 bàn trên mọi đấu trường.

Hiện tại, Barcelona vẫn chờ giải quyết bài toán giới hạn quỹ lương từ La Liga để đăng ký Rashford vào danh sách thi đấu. HLV Hansi Flick muốn bổ sung cầu thủ chạy cánh chất lượng, khi đội hình chỉ có Lamine Yamal và Raphinha thực sự ổn định trong sơ đồ 4-3-3.

Về phía Rashford, anh công khai bày tỏ mong muốn tìm kiếm "một thử thách mới" vào tháng 12 năm ngoái. Ngoài Rashford, MU cũng lên kế hoạch bán đứt Antony, Jadon Sancho và Alejandro Garnacho trong hè 2025.

