Vụ Gyokeres - MU chấm dứt

Dù xuất hiện thông tin MU cố chen chân vào thương vụ khi Arsenal gặp trục trặc trong quá trình đàm phán điều khoản phụ, tiền đạo người Thụy Điển dứt khoát từ chối. Theo tờ A Bola, Gyokeres chỉ muốn chuyển đến Arsenal, bất chấp sự can thiệp từ các bên trung gian hay nỗ lực thay đổi thương vụ từ phía Sporting Lisbon.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận không có lời đề nghị nào từ MU, cũng như không có bất kỳ cuộc đàm phán nào xảy ra. Nhà báo người Italy lý giải thêm: "Đúng là một số bên trung gian cố gắng giới thiệu cơ hội đó, kể cả đưa Gyokeres đến Saudi Arabia. Nhưng cậu ấy thẳng thừng từ chối và chỉ chọn Arsenal".

Ban đầu, Arsenal đạt thỏa thuận cá nhân dễ dàng với Gyokeres và thống nhất mức phí chuyển nhượng khoảng 54,8 triệu bảng với Sporting. Tuy nhiên, hai bên bất đồng về khoản phụ phí 8,6 triệu bảng. Sporting muốn đó là các điều khoản gần như chắc chắn xảy ra, còn Arsenal muốn các khoản thưởng gắn với thành tích khó hơn để bảo vệ rủi ro.

Nếu thương vụ kịp chốt trong những ngày tới, Gyokeres có thể ra mắt Arsenal trong trận gặp Villarreal ngày 6/8, sau chuyến du đấu châu Á. Còn hiện tại, anh vắng mặt trong các trận giao hữu với AC Milan, Newcastle và Tottenham - một phần trong tour Singapore và Hong Kong của đội bóng.

Với MU, HLV Amorim kỳ vọng mang về thêm một tiền đạo và một tiền vệ, bên cạnh việc thanh lý các cầu thủ không còn phù hợp như Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia.

