10 lần 'đốt tiền' thảm họa của MU

Để giành chữ ký Alexis Sanchez từ tay Man City, MU trao mức lương 350.000 bảng/tuần, có thể lên tới 560.000 bảng với phụ phí, cho ngôi sao người Chile. Khi ở Arsenal, Alexis Sanchez chỉ nhận 140.000 bảng/tuần. Theo The Times, đây là một vụ phá vỡ quỹ lương dẫn tới hệ lụy kéo dài nhiều năm sau tại Old Trafford.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.