MU mua thêm tiền đạo sau Cunha, Mbeumo

Truyền thông Anh đồng loạt khẳng định tiền đạo cắm là ưu tiên hàng đầu của HLV Ruben Amorim nhằm gia cố hàng công sau mùa giải thất vọng, trong bối cảnh Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee chỉ ghi vỏn vẹn 7 bàn tại Premier League.

Kế hoạch của "Quỷ đỏ" là chốt xong tân binh trong vài tuần tới, tuy nhiên ngân sách hiện tại phụ thuộc lớn vào khâu thanh lý. Sau khi chi hơn 125 triệu bảng cho Cunha và Mbeumo, MU buộc phải đẩy bớt những cái tên không còn nằm trong kế hoạch. Rashford, Sancho, Antony và Garnacho có thể mang về khoản tiền lớn.

Trong danh sách rút gọn, các ứng viên sáng giá gồm Victor Osimhen, Benjamin Sesko và Jean-Philippe Mateta. Viktor Gyokeres từng được liên hệ tới MU, nhưng thương vụ đổ bể do tiền đạo này sắp cập bến Arsenal.

Thậm chí MU cũng tính tới những phương án 0 đồng. The Athletic cho hay MU được chào mời ký với 3 cái tên giàu kinh nghiệm tại Premier League và từng khoác áo tuyển Anh gồm Jamie Vardy, Callum Wilson và Dominic Calvert-Lewin.

Dù vậy, khả năng CLB chủ sân Old Trafford thực sự chiêu mộ 1 trong 3 chân sút này sẽ chỉ xảy ra nếu họ thất bại trong việc mang về các mục tiêu ưu tiên trước khi phiên chợ hè khép lại.

Việc bổ sung một chân sút chất lượng là chìa khóa giúp MU lấy lại vị thế ở Premier League khi không còn bị phân tâm bởi cúp châu Âu. Trong tay HLV Amorim là một đội hình được làm mới toàn diện, và bản hợp đồng thứ 3 hứa hẹn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái thiết tại Old Trafford.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.