Man City bị 'điều tra' gắt trong sitcom của vợ Rooney

Coleen Rooney vừa “tái xuất” với tài thám tử trứ danh của mình để điều tra vụ vi phạm Luật Công bằng Tài chính (FFP) của Man City, trong một đoạn clip hài hước mới.

Vợ Rooney lại gây tranh cãi khi tái xuất

Trong một đoạn clip gây chú ý, Coleen Rooney - vợ của cựu danh thủ Wayne Rooney - hóa thân thành “bà sếp” khó tính của một “Phòng Điều tra” giả tưởng, chuyên xử lý những “vụ án” trào phúng trong bóng đá. Tại “trụ sở”, Coleen lần lượt duyệt qua loạt “đơn khiếu nại” kỳ quặc: từ “các thuyết âm mưu trọng tài” của fan Arsenal, cho đến cuộc gọi bí ẩn từ “ông Howard Wobb” (ám chỉ Howard Webb) hết lời ca ngợi VAR và giới cầm còi.

Cao trào của tiểu phẩm là khi Coleen “phá án” vụ bê bối Công bằng Tài chính (FFP) kéo dài liên quan đến Manchester City. Đội bóng này từng bị cáo buộc 115 vi phạm FFP hồi tháng 2, sau đó con số tăng lên 130. Kết luận của “nữ điều tra viên” khá chua chát: “Nếu những nhân vật quyền lực trong bóng đá không xử lý nổi, thì Chương trình Justice Refund sẽ giải quyết dứt điểm”.

“Justice Refund” là chính sách hoàn tiền cho tất cả những ai từng đặt cược vào đội về nhì sau Man City ở Premier League kể từ năm 2011. Chương trình bao trọn 8 mùa giải, nghĩa là người hâm mộ MU, Arsenal và Liverpool từng đặt cược vô địch trong những năm đó sẽ được hoàn tiền. Hơn 100.000 người hưởng lợi, gồm: MU các mùa 2011/12, 2017/18, 2020/21; Liverpool các mùa 2013/14, 2018/19, 2021/22; và Arsenal mùa 2022/23, 2023/24.

Trong khi đó, vụ điều tra thực tế với Man City vẫn chưa ngã ngũ. Phiên điều trần đã kết thúc từ tháng 12 năm ngoái, nhưng phán quyết chính thức về 115 cáo buộc tài chính vẫn im ắng. Man City kiên quyết phủ nhận mọi sai phạm, khẳng định đã bảo vệ lập trường của mình tại Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Quốc tế ở London từ tháng 9 năm ngoái.

Cáo buộc cho rằng Man City không báo cáo chính xác tình hình tài chính trong 9 năm (2009/10-2017/18), không công bố đầy đủ mức lương của HLV Roberto Mancini (2009/10-2012/13) và của cầu thủ (2010/11-2015/16), đồng thời không hợp tác với cuộc điều tra của Premier League. Nếu bị kết tội, CLB có thể đối diện án phạt tiền khổng lồ, bị trừ điểm, thậm chí xuống hạng nếu những cáo buộc nghiêm trọng nhất được xác nhận.

Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản xấu nhất, Man City gần như chắc chắn sẽ kháng cáo, đồng nghĩa phán quyết cuối cùng nhiều khả năng phải chờ đến… cuối mùa giải sau mới được công bố.