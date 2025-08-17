Bayern - vua nước Đức, kẻ khát vọng ở châu Âu

Bayern Munich vẫn thống trị Bundesliga đến mức gần như “nhắm mắt cũng vô địch”, nhưng mỗi khi bước ra sân chơi châu Âu lại trở nên ngột ngạt, khó thở. Liệu “Hùm xám” có thể tạo ra điều gì khác biệt, mang tính bứt phá ở mùa giải mới?

Bayern Munich từ lâu vẫn được xem là “ông vua” của bóng đá Đức, một thế lực đáng gờm ở châu Âu. Nhưng ở mùa giải tới, họ sẽ tiếp tục bứt phá hay chỉ giậm chân tại chỗ dưới thời Vincent Kompany? Để tìm lời giải, cần ngược dòng về thời điểm tháng 5 năm ngoái.

Kompany từ trên trời rơi xuống

Cuối mùa giải 2023/24, Bayer Leverkusen dưới thời Xabi Alonso là quái vật đúng nghĩa khi chinh phục giải Đức mà không thua trận nào. Bayern dưới thời Thomas Tuchel không chỉ mất chức vô địch sau 11 năm mà còn tụt xuống thứ 3. Việc Tuchel ra đi là điều không có gì phải bàn cãi mà thứ gây khó hiểu là việc bổ nhiệm chóng vánh Kompany.

Cũng mùa giải đó, Kompany ghi dấu ấn trong sự nghiệp cầm quân bằng việc đưa Burnley xuống hạng chỉ vỏn vẹn với 24 điểm. Thậm chí, Bayern phải chi 13 triệu USD để bồi thường hợp đồng cho Burnley để có HLV thất bại này. Có nhiều cách giải thích khác nhau cho việc ban lãnh đạo Bayern chọn cựu hậu vệ người Bỉ thay Tuchel.

Truyền thông Anh tiết lộ, Bayern từng lần lượt tiếp cận Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Hansi Flick và cả Mauricio Pochettino để thay thế Tuchel, nhưng tất cả đều từ chối. Và thế là Vincent Kompany – vốn chỉ là phương án dự phòng – lại bất ngờ trở thành lựa chọn cuối cùng khi những “kế hoạch A, B, C…” đều lần lượt gạt bỏ.

Có giả thuyết cho rằng kể từ khi trở lại nắm quyền tại Bayern, Uli Hoeness vốn chẳng ưa gì Tuchel - người được đưa về dưới thời CEO Oliver Kahn và Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzic. Khi cả Kahn lẫn Salihamidzic rời ghế sau mùa 2022/23, Tuchel mất đi những “lá chắn” quan trọng. Hoeness thẳng thừng gọi ông là một “thảm họa”, cho rằng Tuchel đánh mất bản sắc truyền thống của Bayern và là nguyên nhân khiến Allianz Arena rơi vào khủng hoảng không lối thoát. Chính vì thế, việc Hoeness ủng hộ một HLV 38 tuổi vừa rớt hạng như Kompany dẫn dắt Bayern có thể được xem như động thái khẳng định: bất kỳ ai cũng có thể làm tốt hơn Tuchel.

Vincent Kompany được cho là mang phong cách phù hợp với Bayern Munich.

Những gì mà Kompany làm cho Bayern mùa 2024/25 có thể giúp Hoeness nở mày nở mặt. Bayern lấy lại ngôi vô địch từ tay Leverkusen. Không chỉ vậy, với 82 điểm sau 34 vòng, đội bóng của Kompany giành nhiều điểm nhất trong vòng 5 năm qua. Ba mùa giải gần nhất mà Bayern vô địch trước đó, số điểm cũng không chạm mốc 80. Số bàn thắng là 99 cũng nhiều nhất trong 4 mùa gần nhất.

Thành tích của Bayern chỉ thực sự sa sút ở Champions League, khi họ dừng bước tại tứ kết trước Inter Milan. Trước đó, mùa 2023/24 dưới thời Tuchel, “Hùm xám” từng tiến vào bán kết và chỉ chịu khuất phục trước Real Madrid trong thế kém may mắn bởi sự tỏa sáng bất ngờ của Joselu. Nhìn ở góc độ tổng thể, việc dừng ở tứ kết cũng không quá tệ, bởi trong ba mùa liên tiếp từ 2020/21 đến 2022/23, đội bóng xứ Bavaria đều chỉ dừng lại ở vòng đấu này.

Điểm cộng của Kompany so với hai người tiền nhiệm là ông đã xây dựng được không khí tích cực trong phòng thay đồ sân Allianz. Đây cũng được xem là nguyên nhân chính giúp Bayern chấm Kompany sau khi họ phải trải qua những điều đau đầu dưới thời 2 HLV cá tính trước.

Cần chứng minh chuyên môn hơn là khả năng tâm lý

Ngay khi vào việc, Kompany nhận được sự tín nhiệm cao hơn từ các cầu thủ so với Tuchel và Nagelsmann. Các cầu thủ đánh giá cao việc Kompany chỉ đưa ra những lời phê bình cá nhân trong nội bộ, chứ không bao giờ công khai chỉ trích. Vị HLV người Bỉ luôn đứng ra bảo vệ đội bóng của mình. Điều này rất khác so với các HLV trước đây.

Tuchel thường phân tích lỗi sai rất chi tiết, đến mức cuối cùng thì ai nghe cũng biết rõ cầu thủ nào là người mắc lỗi. Còn với Nagelsmann, những phát biểu của ông thường khiến toàn đội có cảm giác rằng chiến thắng là thành quả chung của cả đội và HLV, còn thất bại thì hoàn toàn là lỗi của các cầu thủ.

Còn Kompany hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc không để tập thể bị chia rẽ bởi những hành vi trách móc lẫn nhau. Ông cũng đủ uy để bảo các cầu thủ trong khi Nagelsmann quá non còn Tuchel lại quá xét nét.

Bayern Munich vừa giành danh hiệu Siêu cúp Đức.

Tuy đắc nhân tâm là nghệ thuật cần có của HLV, điều kiện tiên quyết để họ thành công là phải giỏi đấu pháp, chiến thuật. Khi Bayern hỏi ý kiến về việc bổ nhiệm Kompany, HLV Pep Guardiola ca ngợi trò cũ tại Man City về chuyên môn, tính cách, kiến thức về bóng đá.

Sau này, Giám đốc thể thao của Bayern Munich, Christoph Freund giải thích: “Vincent Kompany là kiểu HLV rất phù hợp với triết lý và bản sắc thi đấu của Bayern. Các đội của ông ấy luôn muốn sở hữu bóng, muốn chơi thứ bóng đá thống trị và cường độ cao”.

Mùa này, Bayern tiếp tục tin tưởng, đầu tư vào đội hình cho Kompany. Sau khi chia tay Leroy Sane, Bayern chi 70 triệu euro để mua Luis Diaz cho phù hợp với lối chơi thiên về kiểm soát. Cộng với việc đối thủ nguy hiểm nhất là Leverkusen ‘rã đám’ sau khi HLV Xabi Alonso ra đi, chức vô địch Bundesliga dường như là đồ trong túi của thầy trò Kompany.

Thứ mà ban lãnh đạo Bayern và cả HLV người Bỉ khao khát nhất là Champions League. Chỉ có điều sự nâng cấp đội hình của “Hùm xám” quá ít so với những đổi thay của các đội bóng Anh và 2 gã khổng lồ Barcelona, Real Madrid. PSG vẫn là đỉnh cao vời vợi sau khi Bayern thua tâm phục, khẩu phục tại FIFA Club World Cup.

Một điều quan trọng khác mà Kompany cần nhớ là cả Flick, Nagelsmann và Tuchel đều thành công trong mùa đầu tiên nhưng phải chia tay CLB ở mùa thứ 2 do thành tích tụt lùi. Liệu khát vọng của Kompany có thể giúp ông trụ lại sân Allianz khi mùa giải tới khép lại?