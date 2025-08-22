Bayern Munich vô địch từ khi bóng chưa lăn

Bundesliga 2025 trở lại trong niềm kỳ vọng của người hâm mộ vào một cuộc đua vô địch kịch tính.

Bundesliga 2025 trở lại trong niềm kỳ vọng của người hâm mộ vào một cuộc đua vô địch kịch tính. Nhưng nhìn vào bức tranh toàn cảnh, kịch bản quen thuộc rất dễ tái diễn: Bayern Munich tiếp tục củng cố vị thế độc tôn, trong khi phần còn lại của giải đấu phải chật vật tìm chỗ đứng trong vai trò “kép phụ”.

Bayern Munich và phần còn lại của Bundesliga

Mùa trước, Bayern giành lại đĩa bạc Bundesliga với khoảng cách 13 điểm, sau khi từng bị Bayer Leverkusen phế truất vào năm 2024. Điều đó một lần nữa chứng minh rằng, ngay cả khi có khoảnh khắc chệch nhịp, “Hùm xám” vẫn biết cách trở lại đỉnh cao.

Vincent Kompany, người từng gây tranh cãi khi xuống hạng cùng Burnley, lại bất ngờ thành công rực rỡ tại Đức. Được trao vào tay đội hình mạnh nhất, ngân sách dồi dào nhất, ông đưa Bayern lên ngôi vô địch với sự thuyết phục tuyệt đối. Câu hỏi về khả năng chinh phục đỉnh cao châu Âu vẫn còn đó, nhưng ở đấu trường quốc nội, Kompany và học trò không cho thấy một dấu hiệu nào của sự lung lay.

Harry Kane là biểu tượng của sự áp đảo ấy. Sau hai mùa giải, anh ghi tới 85 bàn, gần như “tư nhân hóa” danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga. Với Luis Diaz - bản hợp đồng 65 triệu bảng từ Liverpool - nổ súng ngay trận Siêu cúp Đức, Kane giờ có thêm một nguồn cung chất lượng sau sự ra đi của Leroy Sane và chấn thương dài hạn của Jamal Musiala. Bayern không còn Thomas Muller, nhưng họ vẫn giữ được chiều sâu lực lượng và sức hút để biến khoảng trống thành cơ hội tái tạo.

Trong bức tranh Bundesliga, sự ổn định và khả năng bổ sung kịp thời ấy khiến Bayern tiếp tục trở thành ngọn núi không thể vượt qua.

Erik ten Hag liệu có giúp Leverkusen lật đổ Bayern Munich?

Nếu năm 2024 là câu chuyện cổ tích khi Leverkusen lần đầu bước lên ngôi vương Bundesliga, thì chỉ một năm sau, toàn bộ giấc mơ đã sụp đổ. Xabi Alonso rời ghế HLV để lên thay Carlo Ancelotti tại Real Madrid, Florian Wirtz - Cầu thủ xuất sắc giải - chuyển sang Liverpool với giá 116 triệu bảng, trong khi Jonathan Tah gia nhập Bayern theo đúng “quy luật rút ruột” quen thuộc.

Không dừng lại ở đó, Granit Xhaka sang Sunderland, thủ môn đội trưởng Lukas Hradecky tới Monaco. Những mảnh ghép tạo nên chức vô địch lịch sử đều lần lượt rời đi, để lại cho tân HLV Erik ten Hag một đội bóng vừa mất bản lĩnh, vừa mất bản sắc.

Ten Hag nổi tiếng với khả năng phát triển cầu thủ trẻ, và Leverkusen cũng đã mua về nhiều tài năng non trẻ từ Eredivisie và nước Anh. Nhưng đó là những bước đi cho tương lai. Hiện tại, Leverkusen rõ ràng đang yếu đi, và khó có thể mơ tái hiện kỳ tích đã qua.

Trong bối cảnh đó, Borussia Dortmund trở thành cái tên được kỳ vọng nhất để cản bước Bayern. Mùa trước, họ từng rơi xuống vị trí thứ 11, nhưng dưới bàn tay Niko Kovac, Dortmund bứt tốc thần kỳ để cán đích top 4. Ở mùa 2023/24, đại diện vùng Ruhr cũng vào chung kết Champions League.

Mùa giải này, họ giữ chân Serhou Guirassy - chân sút lợi hại bậc nhất Bundesliga - và chiêu mộ Jobe Bellingham, em trai của Jude. Một đội hình trẻ trung, giàu khát khao, cộng thêm sự trở lại của bản lĩnh châu Âu, Dortmund có thể trở thành đối thủ lớn nhất của Bayern.

Nhưng thực tế phũ phàng là khoảng cách vẫn quá xa. Bayern sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, chiều sâu lực lượng vượt trội và đặc biệt là thói quen chiến thắng. Dortmund có thể làm khó Bayern trong vài vòng đấu, nhưng duy trì sự ổn định xuyên suốt 34 vòng là bài toán chưa lời giải.

Serhou Guirassy vẫn ở lại Borussia Dortmund.

RB Leipzig từng được kỳ vọng là “ngựa ô” nhưng mùa trước rơi xuống tận vị trí thứ 7 - thành tích tệ nhất kể từ khi lên hạng. Dù thu về khoản tiền khổng lồ từ việc bán Benjamin Sesko và chuẩn bị chia tay Xavi Simons, lực lượng của họ rõ ràng không còn đủ để cạnh tranh.

Eintracht Frankfurt - đội xếp thứ ba mùa trước - lại chọn cách bán đi Omar Marmoush và Hugo Ekitike. Một lần nữa, “cỗ máy buôn bán cầu thủ” ở Frankfurt hoạt động hiệu quả về tài chính, nhưng lại để lại khoảng trống lớn trên sân cỏ.

Stuttgart, á quân năm 2024, tụt xuống tận thứ 9 mùa rồi, dù an ủi bằng chức vô địch Cúp Quốc gia. Họ giữ chân được tài năng trẻ Nick Woltemade trước sự chèo kéo của Bayern, nhưng như thế là chưa đủ để cạnh tranh đường dài.

Tất cả cho thấy một điều: những đội bóng từng được xem là thách thức tiềm năng đều đang trong quá trình tái thiết, chưa thể trở thành đối trọng ngay lập tức.

Hamburg và Köln, hai gã khổng lồ truyền thống, đã trở lại Bundesliga. Sự hiện diện của họ mang đến bầu không khí sôi động, đặc biệt với trận derby Hamburg-St. Pauli sắp tới. Nhưng thực tế, mục tiêu của họ chỉ dừng ở trụ hạng. Trong cuộc đua vô địch, họ không có tiếng nói nào.

Bundesliga – cuộc đua một chiều tái diễn

Bóng đá Đức vốn nổi tiếng vì sự cân bằng tài chính, sức mạnh của những CLB vừa và nhỏ, cùng bầu không khí sôi động ở mọi trận đấu. Nhưng điều khiến giải đấu kém hấp dẫn hơn Premier League hay La Liga chính là cuộc đua vô địch quá nhàm chán.

Kể từ năm 2012, chỉ có Leverkusen một lần phá vỡ thế độc tôn, còn lại đều thuộc về Bayern. Và mùa giải 2025 khởi tranh với kịch bản cũ: Bayern mạnh mẽ, các đối thủ tan rã hoặc tái thiết, không ai đủ sức tạo nên sự bất ngờ.

Bayern Munich được đánh giá quá mạnh so với phần còn lại.

Bundesliga chắc chắn vẫn hấp dẫn ở cuộc đua suất châu Âu, những trận derby truyền thống và cuộc chiến trụ hạng. Nhưng ở đỉnh bảng, nguy cơ “một mình một ngựa” của Bayern lại bao trùm. Và một lần nữa, người hâm mộ phải thừa nhận: Bayern củng cố quyền lực, còn giải Đức khó thoát khỏi kịch bản cũ.

Không thể phủ nhận Bayern Munich là niềm tự hào của bóng đá Đức, một CLB luôn duy trì đẳng cấp và tính chuyên nghiệp ở mức cao nhất. Nhưng chính sự thống trị kéo dài ấy lại trở thành con dao hai lưỡi. Nó biến Bundesliga thành cuộc đua một chiều, làm giảm sức hấp dẫn với khán giả quốc tế, vốn ưa thích những kịch bản khó đoán và sự cạnh tranh khốc liệt.

Premier League giữ sức hút nhờ sự đa dạng trong cuộc đua vô địch, La Liga ít nhất còn có Real Madrid và Barcelona so kè, Serie A chứng kiến những cú bứt phá bất ngờ. Trong khi đó, Bundesliga đang mắc kẹt trong vòng lặp: Bayern gần như mặc định vô địch, còn phần còn lại chỉ chiến đấu cho những mục tiêu nhỏ hơn.

Nếu các CLB khác không đủ sức vươn lên để phá thế độc tôn, Bundesliga sẽ khó tránh khỏi nguy cơ tụt lại trong cuộc đua toàn cầu hóa bóng đá. Và đó mới là nỗi lo lớn nhất: một giải đấu giàu truyền thống, sở hữu những khán đài cuồng nhiệt bậc nhất châu Âu, nhưng lại ngày càng thiếu sức hút chỉ vì chiếc đĩa bạc gần như chỉ có một điểm đến.