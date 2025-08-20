Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Garnacho sắp có bến đỗ mới

  • Thứ tư, 20/8/2025 06:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Alejandro Garnacho chỉ muốn khoác áo Chelsea bất chấp việc Bayern Munich và một số đội bóng khác nỗ lực tiếp cận.

Garnacho được cho là đạt thỏa thuận cá nhân với Chelsea, nhưng thương vụ vẫn đang vướng mắc ở mức phí. MU muốn thu về 50 triệu bảng, trong khi "The Blues" định giá cầu thủ chạy cánh ở khoảng 30 triệu bảng.

The Athletic xác nhận các cuộc đàm phán giữa hai CLB đang được đẩy nhanh, trong bối cảnh mối quan hệ giữa CEO Berrada của MU và lãnh đạo Chelsea được đánh giá là rất tốt".

Trong 48 giờ qua, Bayern thử chen chân bằng một lời đề nghị, nhưng Garnacho lập tức từ chối và nhấn mạnh chỉ muốn tới Chelsea. Để dứt điểm thương vụ, Chelsea buộc phải cân đối tài chính bằng việc bán bớt người. Christopher Nkunku, Nicolas Jackson khả năng rời Stamford Bridge.

Cá nhân Garnacho được cho là đưa ra tối hậu thư cho MU, ám chỉ rằng anh không chọn đến CLB nào khác ngoài Chelsea. Nếu thất bại, Garnacho sẽ chấp nhận ngồi dự bị trong mùa giải tới nhưng vẫn nhận đủ lương.

Mối quan hệ giữa hai bên xấu đi từ tháng 12 năm ngoái, khi Amorim loại Garnacho và Rashford khỏi trận gặp Man City do thái độ kém chuyên nghiệp. Anh cũng gây tranh cãi với hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội, đặc biệt mặc áo Aston Villa in tên Rashford.

Minh Nghi

