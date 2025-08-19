Onana chốt tương lai với MU

Khó có khả năng thủ thành Andre Onana chia tay MU để trở lại Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Onana sẽ không rời MU hè này.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Onana chưa bao giờ có ý định rời Manchester United, bất chấp quãng thời gian khó khăn. Thủ môn người Cameroon được cho là muốn tiếp tục chiến đấu để chứng minh giá trị và giữ vị trí số một tại Old Trafford.

Onana gia nhập MU từ Inter Milan mùa hè 2023 với mức phí 47,2 triệu bảng, được kỳ vọng trở thành chốt chặn đáng tin cậy thay thế David de Gea. Dù vậy, anh mắc không ít sai lầm ở Premier League và Champions League, khiến niềm tin từ người hâm mộ và ban lãnh đạo lung lay.

Thậm chí, khi HLV Ruben Amorim cập bến Old Trafford, xuất hiện tin đồn MU có thể thanh lý Onana để dọn đường cho một thủ môn mới, trong đó có cả khả năng chiêu mộ Gianluigi Donnarumma từ PSG.

Tuy nhiên, bản thân Onana thể hiện quyết tâm gắn bó với "Quỷ đỏ". Anh tin rằng việc thích nghi với môi trường bóng đá Anh chỉ là vấn đề thời gian và bản thân đủ bản lĩnh để lấy lại phong độ từng giúp Inter Milan vào chung kết Champions League 2023.

Với Onana, cơ hội vẫn còn đó để anh chứng minh mình xứng đáng là số một trong khung gỗ "Quỷ đỏ", thay vì trở thành một bản hợp đồng thất bại. Thực tế MU cũng không còn nhiều ngân sách để bổ sung một thủ môn mới.