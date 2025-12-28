Vẻ gợi cảm của vợ Karius

|
Leotta thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và các chuyến nghỉ dưỡng sang trọng trên mạng xã hội. Trong dịp lễ cuối năm, cô đăng tải loạt ảnh ghi lại kỳ nghỉ bên bãi biển, nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ hơn 9,2 triệu người theo dõi trên Instagram.
Nữ MC khéo léo nhắc đến thiên thần sắp chào đời với dòng trạng thái: "Giáng sinh đầu tiên trong nắng ấm đang chờ con".
|
Hình ảnh Leotta tạo dáng trên bãi biển trong bộ bikini đỏ khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Nhiều lời khen ngợi được gửi tới Leotta, đặc biệt dành cho vẻ rạng rỡ và phong thái tự tin của cô trong giai đoạn mang thai.
|
Ngoài bộ bikini đỏ, Leotta còn xuất hiện với nhiều trang phục khác như áo tắm liền mảnh màu vàng hay bikini đen.
|
Leotta cho thấy hình ảnh của một trong những MC thể thao nổi tiếng và quyến rũ nhất châu Âu.
Một số khoảnh khắc đời thường cũng được chia sẻ, trong đó có hình ảnh cô thưởng thức nước dừa, vui đùa bên bãi biển và trao nụ hôn ngọt ngào cho Karius, bên cạnh cô con gái nhỏ Aria.
Đầu tháng này, Leotta và Karius thông báo tin vui sắp đón thêm thành viên mới, gọi đó là "món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất". Cặp đôi chia sẻ: "Aria sắp trở thành chị gái, và trái tim chúng tôi đã sẵn sàng để yêu thương nhiều hơn nữa".
|
Leotta và Karius bắt đầu hẹn hò từ năm 2022, tổ chức hôn lễ sang trọng vào năm 2024. Bên cạnh sự nghiệp truyền thông thành công của Leotta, cuộc sống gia đình viên mãn của cặp đôi tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ.
