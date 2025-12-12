Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vợ Karius mang thai lần 2

  • Thứ sáu, 12/12/2025 11:09 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Nữ MC nổi tiếng Diletta Leotta xác nhận đang mang thai đứa con thứ hai với Loris Karius, cựu thủ môn Liverpool từng gây chú ý tại chung kết Champions League 2018.

Karius lại đón tin vui với vợ.

Nữ MC 34 tuổi bắt đầu hẹn hò với Karius từ năm 2022. Một năm sau, họ chào đón con gái đầu lòng Aria, trước khi tổ chức đám cưới xa hoa vào năm 2024. Chuyện tình tiếp tục như cổ tích khi Leotta đăng tải video kèm thông điệp: "Giáng sinh này, chúng tôi không thể mong món quà nào đẹp hơn. Aria sắp trở thành chị hai, và trái tim chúng tôi sẵn sàng để yêu thêm lần nữa".

Bài đăng thu hút hơn 450.000 lượt thích chỉ trong thời gian ngắn, với hàng nghìn lời chúc mừng từ người hâm mộ, bạn bè và các nhân vật nổi tiếng. Người dẫn chương trình Melissa Satta viết: "Ôi trời ơi, thật tuyệt! Chúc mừng hai bạn". CLB chủ quản của Karius, Schalke 04, cũng gửi lời chúc: "Chúng tôi rất hạnh phúc cho hai bạn".

Leotta được xem là biểu tượng truyền hình thể thao tại Italy, nổi tiếng với phong cách cuốn hút trên sóng DAZN. Trong khi đó, sự nghiệp của Karius gắn liền với ký ức đáng quên ở trận chung kết Champions League 2018. Anh mắc hai sai lầm nghiêm trọng khiến Liverpool thua Real Madrid 1-3. Sau khi rời sân Anfield, thủ môn người Đức từng khoác áo Newcastle một thời gian ngắn trước khi trở lại quê nhà.

Hiện tại, Karius là lựa chọn số một của Schalke 04 ở giải hạng Nhì Đức và giúp đội bóng dẫn đầu cuộc đua thăng hạng Bundesliga với khoảng cách 4 điểm. Phong độ ổn định cùng tin vui gia đình giúp tương lai Karius trở nên sáng sủa hơn sau nhiều năm sóng gió.

Việc Leotta mang thai lần hai là dấu mốc đẹp của cặp đôi nổi tiếng, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.

Vợ Karius gợi cảm

Diletta Leotta lại khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng loạt ảnh khoe vóc dáng săn chắc trong trang phục tập gym.

19:50 14/11/2025

Vợ Karius táo bạo với mốt không nội y

Hôm 27/10, nữ MC Diletta Leotta gây chú ý khi tham gia bình luận trực tiếp trận Lazio thắng Juventus 1-0 thuộc vòng 8 Serie A.

20:07 28/10/2025

Vợ Karius diện đầm xuyên thấu táo bạo

Diletta Leotta, người dẫn chương trình của DAZN, diện trang phục khoe đường cong nóng bỏng trong bữa tiệc sinh nhật cô con gái Aria vào cuối tuần qua.

14:00 19/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Karius có con Karius có con

    Đọc tiếp

    U22 Thai Lan moi chi lo 'suc manh' ngoai san hinh anh

    U22 Thái Lan mới chỉ lộ 'sức mạnh' ngoài sân

    27 phút trước 11:24 12/12/2025

    0

    Sau ba kỳ SEA Games liên tiếp không thể giành lại tấm HCV môn bóng đá nam, Thái Lan bước vào SEA Games 33 với khát vọng bằng mọi giá phải lên ngôi trên sân nhà.

    Buc anh gay sot cua Messi hinh anh

    Bức ảnh gây sốt của Messi

    41 phút trước 11:10 12/12/2025

    0

    Lionel Messi vừa thu hút sự chú ý khi đồng loạt khoe ba danh hiệu cá nhân và tập thể nổi bật mà anh giành được trong mùa giải 2025.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý