Vợ Karius mang thai lần 2

Nữ MC nổi tiếng Diletta Leotta xác nhận đang mang thai đứa con thứ hai với Loris Karius, cựu thủ môn Liverpool từng gây chú ý tại chung kết Champions League 2018.

Karius lại đón tin vui với vợ.

Nữ MC 34 tuổi bắt đầu hẹn hò với Karius từ năm 2022. Một năm sau, họ chào đón con gái đầu lòng Aria, trước khi tổ chức đám cưới xa hoa vào năm 2024. Chuyện tình tiếp tục như cổ tích khi Leotta đăng tải video kèm thông điệp: "Giáng sinh này, chúng tôi không thể mong món quà nào đẹp hơn. Aria sắp trở thành chị hai, và trái tim chúng tôi sẵn sàng để yêu thêm lần nữa".

Bài đăng thu hút hơn 450.000 lượt thích chỉ trong thời gian ngắn, với hàng nghìn lời chúc mừng từ người hâm mộ, bạn bè và các nhân vật nổi tiếng. Người dẫn chương trình Melissa Satta viết: "Ôi trời ơi, thật tuyệt! Chúc mừng hai bạn". CLB chủ quản của Karius, Schalke 04, cũng gửi lời chúc: "Chúng tôi rất hạnh phúc cho hai bạn".

Leotta được xem là biểu tượng truyền hình thể thao tại Italy, nổi tiếng với phong cách cuốn hút trên sóng DAZN. Trong khi đó, sự nghiệp của Karius gắn liền với ký ức đáng quên ở trận chung kết Champions League 2018. Anh mắc hai sai lầm nghiêm trọng khiến Liverpool thua Real Madrid 1-3. Sau khi rời sân Anfield, thủ môn người Đức từng khoác áo Newcastle một thời gian ngắn trước khi trở lại quê nhà.

Hiện tại, Karius là lựa chọn số một của Schalke 04 ở giải hạng Nhì Đức và giúp đội bóng dẫn đầu cuộc đua thăng hạng Bundesliga với khoảng cách 4 điểm. Phong độ ổn định cùng tin vui gia đình giúp tương lai Karius trở nên sáng sủa hơn sau nhiều năm sóng gió.

Việc Leotta mang thai lần hai là dấu mốc đẹp của cặp đôi nổi tiếng, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.