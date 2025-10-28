Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vợ Karius táo bạo với mốt không nội y

  • Thứ ba, 28/10/2025 20:07 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Hôm 27/10, nữ MC Diletta Leotta gây chú ý khi tham gia bình luận trực tiếp trận Lazio thắng Juventus 1-0 thuộc vòng 8 Serie A.

Chiếc váy táo bạo của Diletta Leotta

Xuất hiện trên chương trình bình luận Serie A, Leotta khiến khán giả không thể rời mắt khi diện chiếc áo đen ôm sát, không nội y, tôn trọn đường cong gợi cảm. Phong thái tự tin, giọng nói chuyên nghiệp cùng nụ cười rạng rỡ khiến cô trở thành tâm điểm chỉ sau vài phút lên sóng.

Bất chấp bộ trang phục có phần táo bạo với phần vai buông lơi và chi tiết dễ gây "sự cố truyền hình", Diletta vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, dẫn chương trình mượt mà và tràn đầy năng lượng.

Trên Instagram, người hâm mộ để lại hàng nghìn bình luận như: "Tuyệt đẹp", "Thanh lịch, quyến rũ và đầy cá tính", "Không chỉ xinh, mà còn là đỉnh cao của phong cách", "Karius à, anh thật may mắn".

Với hơn 9 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Diletta từ lâu không chỉ là gương mặt quen thuộc trên sóng DAZN, mà còn là biểu tượng sắc đẹp gắn liền với bóng đá Italy, vừa duyên dáng, vừa chuyên nghiệp, và khiến người ta phải ngước nhìn.

Diletta có chuyện tình đẹp với thủ môn Loris Kariusl. Cặp đôi gặp nhau tại Tuần lễ Thời trang Paris năm 2022, nhanh chóng kết hôn và đón con gái đầu lòng, bé Aria, vào tháng 8/2023. "Khi anh ấy bước vào, tôi nói với bạn mình: 'Người đàn ông của đời tôi đến rồi'", cô kể lại đầy xúc động.

Và giờ mỗi khi Diletta xuất hiện trên sóng Serie A, khán giả hiểu rằng không chỉ các bàn thắng mới khiến trái tim của họ rung động.

Vợ Karius diện đầm xuyên thấu táo bạo

Diletta Leotta, người dẫn chương trình của DAZN, diện trang phục khoe đường cong nóng bỏng trong bữa tiệc sinh nhật cô con gái Aria vào cuối tuần qua.

14:00 19/8/2025

Vợ Karius gây chú ý với loạt ảnh nóng bỏng

Trận giao hữu Schalke-FC Twente đánh dấu sự trở lại của Loris Karius, nhưng người thu hút ống kính nhiều nhất lại là vợ anh, Diletta Leotta, với hình ảnh nóng bỏng và đầy yêu thương.

13:00 22/7/2025

Vợ Karius gây sốt

Nữ MC thể thao nổi tiếng Diletta Leotta khiến người hâm mộ "dậy sóng" khi đăng tải loạt ảnh khoe dáng quyến rũ trong thời gian công tác cho kênh DAZN tại New York, Mỹ.

10:01 16/7/2025

