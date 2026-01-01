Ritsu Doan thành hiện tượng ở Frankfurt

Ritsu Doan dần khẳng định vị thế quan trọng trong đội hình Frankfurt chỉ sau nửa mùa giải khoác áo đội bóng nước Đức.

Ritsu Doan gây ấn tượng ở Frankfurt.

Gia nhập Frankfurt từ Freiburg vào mùa hè vừa qua, Ritsu Doan nhanh chóng để lại dấu ấn rõ nét và nhận được sự ghi nhận tích cực từ giới chuyên môn cũng như truyền thông địa phương.

Theo đánh giá mới nhất của tờ Hessen Schau, một trong những cơ quan truyền thông uy tín tại Frankfurt, Doan được xem là "nhân tố mang đến những khoảnh khắc bùng nổ", đồng thời là cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt trong lối chơi của đội bóng.

Sau khi tổng kết màn trình diễn của từng cầu thủ trong 6 tháng đầu mùa giải, Hessen Schau chấm Doan số điểm 2 – mức đánh giá cao theo thang điểm của bóng đá Đức.

Dù đứng thứ 3 Bundesliga mùa trước, Frankfurt trải qua giai đoạn nửa đầu mùa giải đầy bất ổn. Hàng công thi đấu hiệu quả với 30 bàn thắng, nhưng hàng thủ lại bộc lộ nhiều vấn đề khi để lọt lưới tới 30 bàn, thành tích phòng ngự tệ thứ hai tại Bundesliga.

Tại Champions League, tình hình cũng không khả quan khi đội bóng chỉ có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại sau 6 trận, hiện đứng thứ 30 và đối mặt nguy cơ sớm dừng bước.

Doan là trụ cột của Frankfurt.

Trong bối cảnh đó, Doan nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi. Tiền vệ sinh năm 1998 đá chính ở hầu hết trận đấu chính thức, ngoại trừ trận hòa 0-0 trước Napoli tại Champions League khi anh ngồi dự bị. Sau nửa mùa giải, Doan ghi được 6 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo, những con số được đánh giá là vượt kỳ vọng.

Hessen Schau dành nhiều lời khen cho Doan, nhấn mạnh những pha xử lý kỹ thuật và các bàn thắng mang tính biểu tượng, đặc biệt là cú cứa lòng đẹp mắt vào lưới Hoffenheim hay những pha solo ghi bàn trước Mainz và Augsburg.

Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng Doan vẫn còn dư địa để cải thiện, khi có những trận đấu anh chưa thể hiện hết tiềm năng và đôi lúc bị bố trí ở vị trí hậu vệ phải, vai trò không phù hợp với điểm mạnh tấn công của anh.

Sau 6 tháng tại Frankfurt, Doan tạo dựng được chỗ đứng vững chắc và được xem là một trong những trụ cột quan trọng của đội bóng, bất chấp việc tập thể Frankfurt vẫn đang loay hoay tìm lại sự ổn định trên mọi đấu trường.

Garnacho rê bóng không qua nổi HLV thể lực Đoạn clip Alejandro Garnacho rê bóng thất bại ở màn khởi động trước trận đấu của Chelsea gây sốt trên mạng xã hội.