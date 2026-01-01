Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU cân nhắc gọi lại Solskjaer

  • Thứ năm, 1/1/2026 20:52 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Truyền thông Anh tiết lộ ban lãnh đạo MU bắt đầu tính tới những phương án dự phòng trong trường hợp Ruben Amorim không thể xoay chuyển tình thế tại Old Trafford.

Solskjaer được MU cân nhắc nếu phải chia tay Amorim.

Trận hòa 1-1 trước Wolves hôm 31/12 khiến bầu không khí ở Old Trafford thêm nặng nề. Kết quả làm dấy lên làn sóng chỉ trích nhắm vào các quyết định chiến thuật của Amorim, trong đó cựu danh thủ Gary Neville công khai bày tỏ sự thất vọng.

Amorim được bổ nhiệm từ tháng 11/2024, tiếp quản MU giữa mùa sau khi Erik ten Hag bị sa thải. Nhiệm vụ đặt ra cho Amorim là nhanh chóng kéo MU trở lại nhóm có vé dự cúp châu Âu, trong bối cảnh đội bóng vẫn loay hoay ở nửa trên bảng xếp hạng. Lúc này, vị trí của Amorim không còn an toàn.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm người thay Ten Hag, MU từng cân nhắc khả năng tái bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer với vai trò tạm quyền, trước khi chốt Amorim. Phương án này hiện được nhắc lại nếu tình hình không được cải thiện.

Solskjaer được đánh giá là lựa chọn có thể giúp ổn định phòng thay đồ nhờ sự am hiểu văn hóa CLB và kinh nghiệm từng dẫn dắt MU trong cả hai vai trò tạm quyền lẫn chính thức. HLV người Na Uy từng có giai đoạn thăng hoa tại Old Trafford trước khi bị sa thải vào tháng 11/2021. Sau đó, ông dẫn dắt Besiktas từ tháng 1 nhưng sớm chia tay vào tháng 8.

Động thái của MU cho thấy họ vẫn âm thầm chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau, nếu thành tích dưới thời Amorim tiếp tục sa sút.

Tranh cãi Chelsea sa thải Maresca trước cả khi Amorim rời MU

Thông tin Enzo Maresca chia tay Chelsea thổi bùng làn sóng tranh cãi dữ dội, khi nhiều ý kiến cho rằng việc ông ra đi trước Ruben Amorim ở MU là nghịch lý khó chấp nhận.

10 giờ trước

Amorim đang làm điều Ten Hag chưa từng dám

Ten Hag vá lỗi để tồn tại, còn Ruben Amorim phá cấu trúc cũ để tạo ra một Manchester United có thể sống lâu.

11 giờ trước

8 cái tên lọt tầm ngắm chuyển nhượng của MU

MU gấp rút xây dựng kế hoạch chuyển nhượng tháng 1, trong bối cảnh HLV Ruben Amorim ưu tiên bổ sung một tiền vệ trung tâm mới.

35:2092 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Solskjaer Solskjaer Solskjaer

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Het roi, Maresca hinh anh

Hết rồi, Maresca

51 phút trước 05:00 2/1/2026

0

Chelsea không sa thải Enzo Maresca vì một chuỗi trận tệ. Họ chia tay vì niềm tin đã cạn. Khi HLV và thượng tầng không còn chung tiếng nói, mọi dự án đều đi đến hồi kết.

Truc tiep Sunderland vs Man City hinh anh

Trực tiếp Sunderland vs Man City

4 giờ trước 02:00 2/1/2026

0

Manchester City đến làm khách trên sân Sunderland trong ngày đầu năm mới với tham vọng giành 3 điểm để tiếp tục cuộc đua với Arsenal.

Liverpool bat luc truoc Leeds hinh anh

Liverpool bất lực trước Leeds

6 giờ trước 00:00 2/1/2026

0

Dù được chơi trên sân nhà, Liverpool chỉ có được kết quả hoà 0-0 trước Leeds ở vòng 19 Ngoại hạng Anh rạng sáng 2/1.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý