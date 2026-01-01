MU cân nhắc gọi lại Solskjaer

Truyền thông Anh tiết lộ ban lãnh đạo MU bắt đầu tính tới những phương án dự phòng trong trường hợp Ruben Amorim không thể xoay chuyển tình thế tại Old Trafford.

Solskjaer được MU cân nhắc nếu phải chia tay Amorim.

Trận hòa 1-1 trước Wolves hôm 31/12 khiến bầu không khí ở Old Trafford thêm nặng nề. Kết quả làm dấy lên làn sóng chỉ trích nhắm vào các quyết định chiến thuật của Amorim, trong đó cựu danh thủ Gary Neville công khai bày tỏ sự thất vọng.

Amorim được bổ nhiệm từ tháng 11/2024, tiếp quản MU giữa mùa sau khi Erik ten Hag bị sa thải. Nhiệm vụ đặt ra cho Amorim là nhanh chóng kéo MU trở lại nhóm có vé dự cúp châu Âu, trong bối cảnh đội bóng vẫn loay hoay ở nửa trên bảng xếp hạng. Lúc này, vị trí của Amorim không còn an toàn.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm người thay Ten Hag, MU từng cân nhắc khả năng tái bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer với vai trò tạm quyền, trước khi chốt Amorim. Phương án này hiện được nhắc lại nếu tình hình không được cải thiện.

Solskjaer được đánh giá là lựa chọn có thể giúp ổn định phòng thay đồ nhờ sự am hiểu văn hóa CLB và kinh nghiệm từng dẫn dắt MU trong cả hai vai trò tạm quyền lẫn chính thức. HLV người Na Uy từng có giai đoạn thăng hoa tại Old Trafford trước khi bị sa thải vào tháng 11/2021. Sau đó, ông dẫn dắt Besiktas từ tháng 1 nhưng sớm chia tay vào tháng 8.

Động thái của MU cho thấy họ vẫn âm thầm chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau, nếu thành tích dưới thời Amorim tiếp tục sa sút.