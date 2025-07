Vợ Karius gây chú ý với loạt ảnh nóng bỏng

Sau hơn ba tháng rưỡi ngồi ngoài vì chấn thương bắp chân, thủ môn Loris Karius đã trở lại khung gỗ trong trận giao hữu giữa Schalke và FC Twente (Hà Lan), kết thúc với tỷ số 0-0. Trên khán đài, vợ của anh - nữ MC nổi tiếng người Italy, Diletta Leotta - trở thành tâm điểm khi đến cổ vũ chồng cùng cô con gái hai tuổi, Aria.

Không chỉ có mặt tại sân, Leotta còn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với loạt ảnh bikini cam táo bạo được chụp trong chuyến đi đến Đức. Khoảnh khắc cô dành một nụ hôn ngắn cho Karius khi anh rời sân trong giờ nghỉ giữa trận càng khiến người hâm mộ thêm thích thú.

Chia sẻ với BILD, Leotta bày tỏ niềm tự hào: “Tôi rất hạnh phúc khi Loris trở lại nhanh như vậy. Thật tuyệt khi gia đình có mặt để cổ vũ, dù không phải lúc nào cũng có thể, nhưng mỗi lần như thế, tôi cảm thấy rất đặc biệt. Tôi sẽ quay lại lâu hơn trong trận sân nhà đầu tiên gặp Hertha Berlin”.

Trước đó, Karius từng kể lại kỷ niệm “khó quên” khi lần đầu ra mắt gia đình vợ tại Catania (Sicily). Không quen với không khí náo nhiệt, cựu thủ môn Liverpool thú nhận đã phải “trốn” lên phòng và nằm dài trên giường để lấy lại tinh thần.

Leotta hài hước chia sẻ trên podcast Storie oltre le Stories: “Anh ấy không hiểu tiếng Italy, nghe mọi người nói chuyện ồn ào và bảo tôi: ‘Anh cần nghỉ một lát!’ rồi chạy lên phòng khóa cửa”.

Karius, 32 tuổi, hiện khoác áo Schalke và đang nỗ lực lấy lại phong độ đỉnh cao sau khi rời Liverpool. Anh và Leotta kết hôn năm ngoái trong một lễ cưới xa hoa tại khu nghỉ dưỡng 5 sao, với chiếc bánh cưới cao gần bằng họ, gây sốt trên truyền thông châu Âu.

Trận hòa trước FC Twente đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình trở lại của Karius, đồng thời cũng mở ra kỳ vọng thủ môn người Đức sẽ có một mùa giải thành công cùng Schalke.

