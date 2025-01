Karius bị vợ từ chối sống cùng

Sau khi rời Newcastle vào cuối mùa giải trước do hết hạn hợp đồng, Loris Karius rơi vào tình cảnh thất nghiệp và ngồi ngoài suốt giai đoạn đầu mùa 2024/25. May mắn mỉm cười với Karius khi anh tìm được bến đỗ mới, trở lại quê nhà khoác áo CLB Schalke 04.

Trang chủ Schalke thông báo ngắn gọn: “Loris Karius trở thành tân binh của đội bóng với bản hợp đồng kéo dài đến hết mùa giải". Đây là bước ngoặt quan trọng giúp Karius làm lại sự nghiệp sau quãng thời gian khó khăn.

Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ với Karius. Vợ anh, Diletta Leotta, từ chối chuyển đến Đức sống cùng chồng. Tuy nhiên, thủ môn người Đức khẳng định khoảng cách địa lý không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.

Nữ MC nổi tiếng của kênh DAZN và gương mặt quen thuộc trong các buổi phát sóng Serie A, được cho là không ủng hộ quyết định chuyển đến Đức của Karius. Thay vì rời Milan, Leotta chọn ở lại để tập trung cho công việc của mình.

"Dĩ nhiên, cô ấy mong tôi chọn một đội bóng ở Italy", Karius thừa nhận. "Tôi đã giải thích lý do và nhận được sự đồng tình từ cô ấy. Milan cũng không quá xa. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian qua lại giữa hai nơi. Cả hai đều bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn cân bằng được".

Cặp đôi tổ chức đám cưới lãng mạn vào tháng 6/2024 tại đảo núi lửa Vulcano, Italy, với sự góp mặt của khoảng 160 khách mời. Karius và Leotta chào đón đứa con đầu lòng vào cuối năm 2023.

Trước đó, giữa họ từng có bất đồng khi Leotta thúc giục Karius rời Newcastle khi anh chỉ ra sân 2 lần trong 2 mùa giải để tìm cơ hội ở Italy. Sau khi sinh con gái Aria vào năm ngoái, cô mong muốn chồng thi đấu gần gia đình hơn.

“Tôi hy vọng anh ấy sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho sự nghiệp của mình,” Leotta bộc bạch với tờ Tuttosport. “Tôi sống ở Milan, nên nếu anh ấy thi đấu tại đây, mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Cầu thủ khi đến Serie A thường yêu nước Italy và muốn gắn bó lâu dài. Tôi tin điều đó cũng có thể xảy ra với anh ấy".

Leotta từng khuyên Karius cân nhắc gia nhập Monza hoặc bất kỳ đội bóng nào tại Italy, bởi cô tin rằng anh sẽ tìm thấy sự thoải mái hơn. Cô cũng phàn nàn rằng việc di chuyển từ Newcastle đến Milan rất bất tiện vì không có chuyến bay trực tiếp.

Câu chuyện của Karius khiến người ta liên tưởng tới Pep Guardiola với vợ cũ Cristina Serra. Việc pep gia hạn hợp đồng với Man City đến năm 2027 là nguyên nhân khiến cặp đôi ly dị. Kể từ năm 2019, bà ở lại Barcelona để tập trung phát triển công việc kinh doanh của gia đình. "Serra rời bỏ Guardiola vì công việc đã chiếm hết ông", The Sun viết.

Với Karius, anh từng bị chỉ trích vì mắc sai lầm ở chung kết Champions League 2017/18 trong màu áo Liverpool. Kể từ đó, sự nghiệp của thủ thành người Đức lao dốc không phanh.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.