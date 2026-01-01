Lý do Chelsea sa thải HLV Maresca

Nguyên do Chelsea chấm dứt hợp đồng với HLV Enzo Maresca được cho là xuất phát từ cả khía cạnh chuyên môn lẫn cách quản lý đội bóng.

HLV Maresca chia tay Chelsea. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Ben Jacobs, tối 31/12 (giờ địa phương), ban lãnh đạo Chelsea đã làm việc với người đại diện Jorge Mendes để thảo luận về gói chấm dứt hợp đồng dành cho HLV Maresca. Trong nội bộ CLB, hội đồng quản trị thống nhất rằng việc thay đổi HLV là điều cần thiết.

Một trong những mâu thuẫn lớn nhất dẫn đến sự ra đi của Maresca liên quan đến bộ phận y tế của Chelsea. Ban lãnh đạo đội bóng kiên quyết cho rằng các quyết định về khối lượng vận động, quản lý thể trạng và phúc lợi cầu thủ phải được thực hiện một cách độc lập, không phụ thuộc hoàn toàn vào HLV trưởng.

Quan điểm này xung đột trực tiếp với cách làm việc của HLV Maresca, người muốn nắm quyền kiểm soát sâu hơn trong việc sử dụng và xoay tua cầu thủ.

Về phía Maresca, ông cảm thấy bản thân không nhận được sự bảo vệ cần thiết từ CLB, đồng thời cho rằng có quá nhiều sự can thiệp từ thượng tầng, dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng trong mối quan hệ với giới chủ. Điều này khiến niềm tin giữa hai bên bị ảnh hưởng đáng kể.

HLV Maresca mâu thuẫn với ban lãnh đạo. Ảnh: Reuters.

Sau trận hòa 2-2 trước Bournemouth hôm 31/12, HLV Maresca không xuất hiện trước truyền thông. Trái với thông tin ban đầu cho rằng ông gặp vấn đề sức khỏe, thực tế HLV người Italy chủ động từ chối phát biểu để cân nhắc tương lai của mình tại Stamford Bridge.

Ban lãnh đạo Chelsea cũng tỏ ra lo ngại khi phát hiện HLV Maresca có những cuộc trao đổi ban đầu với Man City. Động thái này khiến nhiều người trong nội bộ Chelsea bất ngờ và cho rằng HLV người Italy đã mất tập trung trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Về mặt chuyên môn, thành tích của Chelsea dưới thời Maresca không đáp ứng được kỳ vọng. “The Blues” đánh rơi tới 20 điểm dù có lợi thế dẫn trước đối thủ tại Premier League và Champions League, làm dấy lên nghi ngờ về bản lĩnh tâm lý cũng như khả năng kiểm soát trận đấu của đội bóng.

Dù chia tay HLV Maresca, Chelsea khẳng định sẽ không thay đổi mô hình quản lý hiện tại. Danh sách ứng viên thay thế đã được rút gọn, trong đó có Liam Rosenior của Strasbourg.