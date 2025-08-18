Inter Milan bất ngờ muốn giải cứu Onana khỏi MU

Inter Milan cân nhắc gây sốc đưa Andre Onana trở lại San Siro sau khi thủ môn này bị gạt khỏi danh sách đội hình MU trong trận gặp Arsenal thuộc vòng 1 Premier League mùa 2025/26.

Onana đang bị mất chỗ tại MU.

Onana không có tên trong danh sách thi đấu trận mở màn Premier League, nơi MU gục ngã 0-1 trước Arsenal trên sân Old Trafford tối 17/8. Sau trận, HLV Ruben Amorim khẳng định Onana vắng mặt vì chấn thương chứ không phải do bị “trảm”. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được làn sóng nghi ngờ, nhất là khi phong độ của anh đã sa sút từ cuối mùa trước.

Theo tiết lộ từ SunSport, Inter Milan đang cân nhắc khả năng tái ký hợp đồng với Onana. Trong mắt nhiều CĐV Inter, thủ thành 29 tuổi vẫn là người hùng, từng góp công lớn đưa đội bóng áo xanh-đen vào chung kết Champions League 2023. Ban lãnh đạo Inter tin rằng Onana - người gia nhập MU với giá 47 triệu bảng ngay sau thất bại tại Istanbul - hoàn toàn có thể sẵn sàng trước viễn cảnh trở lại San Siro.

Hiện tại, Inter có Yann Sommer trong khung gỗ. Dù thủ môn Thụy Sĩ đã thi đấu xuất sắc và góp công lớn trong hành trình Champions League mùa trước, tân HLV Christian Chivu không thực sự coi anh là lựa chọn số một lâu dài.

Inter cũng được cho là đang đàm phán với Royal Antwerp về Senne Lammens - cái tên cũng nằm trong tầm ngắm của MU. Tuy vậy, nếu cơ hội chiêu mộ Onana mở ra, Inter sẽ không ngần ngại quay lại với “người cũ”.

Ở chiều ngược lại, MU cũng đang đau đầu với bài toán thủ môn. Sai lầm của Altay Bayindir trong trận thua Arsenal càng làm dấy lên lo ngại về vị trí số một trong khung thành. Trong bối cảnh đó, tin đồn về việc MU liên hệ đưa David De Gea trở lại Old Trafford càng có cơ sở.

Tương lai của Onana vì thế trở thành điểm nóng trong thị trường chuyển nhượng, với viễn cảnh tái hợp giữa thủ thành Cameroon và Inter Milan đang ngày một rõ nét.