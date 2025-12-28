Chuyện gì xảy ra với Mount

Mason Mount khiến người hâm mộ MU thấp thỏm khi rời sân ngay sau hiệp một trong chiến thắng 1-0 trước Newcastle ở vòng 18 Premier League rạng sáng 27/12.

Mount gặp vấn đề và chỉ thi đấu 45 phút trước Newcastle.

"Cậu ấy cảm thấy có vấn đề vào giờ nghỉ. Mount muốn tiếp tục thi đấu và đó cũng là tín hiệu tích cực", HLV người Bồ Đào Nha chia sẻ. "Nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm thêm ca chấn thương nào. Khi cầu thủ không đạt 100% thể lực, việc thay người là cần thiết. Jack Fletcher vào thay thế và làm rất tốt".

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 24 bởi Patrick Dorgu. Cầu thủ 21 tuổi tung cú vô-lê đẹp mắt, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ sân Old Trafford và cũng là pha lập công đầu tiên của anh cho MU.

Trận này, Dorgu bất ngờ được bố trí đá cánh phải khi MU vắng cả Amad Diallo lẫn Bryan Mbeumo. Anh thừa nhận: "Tôi sút theo bản năng và thật sự không nghĩ mình có thể làm được như vậy. Ghi bàn đầu tiên là cảm giác tuyệt vời".

Chiến thắng giúp MU vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, bất chấp thiếu tới 7 trụ cột do chấn thương và làm nhiệm vụ tại Cúp châu Phi. Đáng chú ý, đây mới là lần thứ hai "Quỷ đỏ" giữ sạch lưới tại Premier League mùa này.

Trên sân Old Trafford, HLV Amorim gây bất ngờ khi từ bỏ hệ thống phòng ngự 3 trung vệ quen thuộc để chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ.