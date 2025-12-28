Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyện gì xảy ra với Mount

  • Chủ nhật, 28/12/2025 13:40 (GMT+7)
  • 13:40 28/12/2025

Mason Mount khiến người hâm mộ MU thấp thỏm khi rời sân ngay sau hiệp một trong chiến thắng 1-0 trước Newcastle ở vòng 18 Premier League rạng sáng 27/12.

Mount gặp vấn đề và chỉ thi đấu 45 phút trước Newcastle.

"Cậu ấy cảm thấy có vấn đề vào giờ nghỉ. Mount muốn tiếp tục thi đấu và đó cũng là tín hiệu tích cực", HLV người Bồ Đào Nha chia sẻ. "Nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm thêm ca chấn thương nào. Khi cầu thủ không đạt 100% thể lực, việc thay người là cần thiết. Jack Fletcher vào thay thế và làm rất tốt".

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 24 bởi Patrick Dorgu. Cầu thủ 21 tuổi tung cú vô-lê đẹp mắt, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ sân Old Trafford và cũng là pha lập công đầu tiên của anh cho MU.

Trận này, Dorgu bất ngờ được bố trí đá cánh phải khi MU vắng cả Amad Diallo lẫn Bryan Mbeumo. Anh thừa nhận: "Tôi sút theo bản năng và thật sự không nghĩ mình có thể làm được như vậy. Ghi bàn đầu tiên là cảm giác tuyệt vời".

Chiến thắng giúp MU vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, bất chấp thiếu tới 7 trụ cột do chấn thương và làm nhiệm vụ tại Cúp châu Phi. Đáng chú ý, đây mới là lần thứ hai "Quỷ đỏ" giữ sạch lưới tại Premier League mùa này.

Trên sân Old Trafford, HLV Amorim gây bất ngờ khi từ bỏ hệ thống phòng ngự 3 trung vệ quen thuộc để chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ.

MU được cứu rỗi bởi bản hợp đồng giá chỉ 1 triệu bảng

Ayden Heaven trở thành điểm tựa quan trọng nơi hàng thủ với màn trình diễn xuất sắc giúp MU hạ Newcastle 1-0 thuộc vòng 18 Premier League rạng sáng 27/12.

46:2747 hôm qua

Dorgu khiến MU lo lắng

MU đối mặt với bài toán nhân sự ở thời điểm nhạy cảm của mùa giải, khi Patrick Dorgu chỉ còn cách án treo giò đúng một thẻ vàng tại Premier League.

11:11 27/12/2025

Khoảnh khắc đặc biệt ở MU

Rạng sáng 27/12, hai con trai sinh đôi của cựu danh thủ Darren Fletcher cùng xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu trận MU thắng Newcastle 1-0 thuộc vòng 18 Premier League.

10:22 27/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

