'Gyokeres nặng nề'

  • Thứ ba, 19/8/2025 19:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tờ A Bola không ngần ngại chỉ trích tiền đạo Viktor Gyokeres sau 60 phút thi đấu mờ nhạt khi Arsenal đánh bại MU hôm 17/8.

Truyền thông Bồ Đào Nha mô tả Gyokeres tỏ ra nặng nề ở trận gặp MU.

Được HLV Mikel Arteta xếp đá chính tại Old Trafford, Gyokeres hoàn toàn lu mờ và bị thay ra ở phút 60. Anh không tung nổi cú sút nào, chỉ hoàn thành 4/9 đường chuyền trong khi Arsenal phải rất chật vật mới thắng 1-0 ở trận mở màn mùa giải.

Sự thất vọng ở London lan tới Lisbon, nơi các CĐV và truyền thông từng chứng kiến Gyokeres ghi tới 97 bàn sau 102 trận cho Sporting. Nhật báo thể thao A Bola giật tít: "Đây mới là Premier League, Gyokeres", mô tả anh trải qua một ngày thi đấu đáng quên, không tạo chút ma thuật nào, nhạt nhòa, gần như vô hình.

Tờ báo còn chê Gyokeres "nặng nề, thiếu nhịp điệu và hoàn toàn lạc lõng trong một tập thể có triết lý khác xa Sporting". A Bola nhấn mạnh tình huống phút 52, Gyokeres có khoảng trống sở trường bên cánh trái nhưng xử lý hỏng, để mất bóng rồi phạm lỗi trong sự hả hê của khán giả MU.

Trước làn sóng chỉ trích, HLV Arteta vẫn bênh vực học trò: "Cậu ấy làm được nhiều điều tốt, đặc biệt trong khâu pressing và nhịp độ mà chúng tôi yêu cầu. Ở khâu dứt điểm, Gyokeres không có nhiều cơ hội vì chúng tôi chưa tận dụng được khoảng trống phía sau hàng thủ. Nhưng nhìn chung đó vẫn là khởi đầu tích cực".

Gyokeres sẽ có cơ hội sửa sai khi Arsenal tiếp Leeds United tại Emirates vào 23/8 thuộc vòng 2 Premier League.

Leboeuf: 'Cảm giác Arsenal vừa mua Hojlund vậy'

Huyền thoại người Pháp, Frank Leboeuf cho rằng Viktor Gyokeres có màn ra mắt đáng lo ngại khi Arsenal hạ MU 1-0 ở vòng khai màn Premier League hôm 17/8.

13 giờ trước

Gyokeres bị tấn công sau trận cầu thảm họa

Tiền đạo người Thụy Điển trở thành mục tiêu tấn công, chỉ trích sau trận đấu chính thức đầu tiên khoác áo Arsenal.

27:1616 hôm qua

Sesko sáng, Gyokeres tắt ở Old Trafford

Bóng đá đôi khi phơi bày sự trớ trêu ngay trong những khoảnh khắc đầu tiên.

31:1866 hôm qua

Minh Nghi

