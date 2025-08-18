Gyokeres bị tấn công sau trận cầu thảm họa

Tiền đạo người Thụy Điển trở thành mục tiêu tấn công, chỉ trích sau trận đấu chính thức đầu tiên khoác áo Arsenal.

Gyokeres có màn chào sân Premier League dưới sức. Ảnh: Reuters.

Viktor Gyokeres được HLV Mikel Arteta xếp đá chính từ đầu ở trận khai màn Ngoại hạng Anh 2025-2026. Anh nhận vai trò chơi cao nhất trong màn đối đầu Manchester United. Tuy nhiên, tân binh số 14 lại có màn trình diễn nhạt nhòa trong chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công bằng đầu của Riccardo Calafiori sau quả phạt góc của Declan Rice.

Gyokeres chỉ trụ được 60 phút trước khi nhường chỗ cho Kai Havertz. Suốt thời gian trên sân, anh không tung nổi một cú sút nào. Trên mạng xã hội, cầu thủ người Thụy Điển bắt đầu trở thành mục tiêu bị chỉ trích, dù Arsenal thắng trận. Hành động vuốt tóc thường xuyên của anh còn bị chế giễu, lan truyền như một “meme”.

Sau trận, trang mạng xã hội của Viktor Gyokeres trở thành mục tiêu tấn công của người hâm mộ quá khích, gồm cả fan Arsenal và đối thủ. Sự việc diễn biến nghiêm trọng đến mức số 14 của Pháo thủ phải khóa chức năng bình luận trên tất cả bài đăng của trang Instagram.

Viktor Gyokeres phải khóa bình luận trên Instagram sau trận với MU.

“Thất bại của mùa giải. Sesko còn chơi hay hơn”, một tài khoản để lại bình luận. Bên cạnh những nội dung chỉ trích, không ít người hâm mộ Arsenal để lại lời động viên cho cựu sao Sporting. Bất chấp chiến thắng khi khai màn EPL của đội nhà, Gyokeres cũng không có bài đăng ăn mừng nào trên mạng xã hội.

Theo SofaScore, tiền đạo 27 tuổi chạy quãng đường 7,8 km, thực hiện 12 pha bứt tốc với tốc độ tối đa 31,4 km/h. Nhưng anh chỉ có 21 lần chạm bóng (3 trong vòng cấm), mất bóng tới 11 lần, chuyền chính xác 4/9 lần và không tạo nổi cơ hội nào cho đồng đội. Khi tranh chấp, Gyokeres thắng 2 lần dưới đất nhưng chỉ 1/6 lần trên không.

Với giá 63,5 triệu bảng cùng màn chuyển nhượng đầy “drama”, tiền đạo này gánh trên vai áp lực lớn khi đến Arsenal. Anh được kỳ vọng là lời giải cho đầu ra bàn thắng, giúp Arsenal thoát dớp trắng tay trong những mùa giải đã qua.

Ở phía đội thua, tiền vệ Manuel Ugarte là người bị chỉ trích nhiều nhất. Cầu thủ này thay thế Mason Mount ở giữa sân, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Những pha mất bóng nguy hiểm đẩy đội nhà vào tình huống khó khi đang bị dẫn bàn. Việc ra quyết định của anh cũng bị đặt dấu hỏi.

Sau trận, cầu thủ người Uruguay cũng khóa phải khóa phần bình luận trên Instagram, tương tự người đồng nghiệp bên phía Arsenal.