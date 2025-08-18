Trả tiền mua gói K+, vẫn không được xem Ngoại hạng Anh

EPL cùng nhóm kênh K+ bất ngờ bị cắt sóng khỏi nhiều nền tảng, gây khó khăn cho khán giả trong nước.

Nhóm kênh K+ bị cắt khỏi VieON, người dùng không xem được EPL.

Khuya ngày 17/8, trận "Super Sunday" giữa Manchester United và Arsenal diễn ra ở vòng đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026. Tại Việt Nam, K+ vẫn là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu.

Ngay trước thời điểm khởi tranh mùa giải mới, hàng loạt nền tảng phát sóng OTT thông báo ngừng cung cấp gói kênh từ K+. Thay đổi đột xuất khiến người xem hụt hẫng khi không có thời gian chuẩn bị trước giờ trận đấu quan trọng diễn ra.

Ông T.H., ngụ tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội cho biết mình không theo dõi truyền hình thường xuyên, chỉ xem đội bóng yêu thích. Người dùng này bày tỏ bất ngờ khi nhận được thông báo dừng sóng trên TV lúc mở thiết bị xem trận đấu giữa Manchester United và Arsenal vào tối 17/8 ở ứng dụng VieON.

Đức Minh, ngụ tại TP.HCM cũng gặp tình trạng tương tự khi quay lại xem bóng đá trên truyền hình sau thời gian giải đấu không diễn ra. “May tôi có mua cả gói MyTV một năm, còn hạn, nên chuyển sang đường truyền đó để xem. Nếu không chỉ còn nước phải mở lậu dù đã trả tiền”, ông Minh nói.

Thông báo dừng sóng của VieON. Ảnh: VieON.

Thực tế, việc ứng dụng VieON cắt sóng nhóm kênh K+ diễn ra từ ngày 16/8, đúng ngày đầu tiên Ngoại hạng Anh khởi tranh. Thông báo được đưa ra cùng thời điểm, khiến đa số khách hàng không kịp chuẩn bị. Chính sách tương tự cũng được cập nhật đồng thời từ SCTV, ClipTV.

Hiện những đơn vị này chỉ thông báo cắt sóng, chưa rõ phương án bồi thường cho người dùng trả phí các gói dịch vụ có kênh K+ theo tháng, năm.

Tối 17/8, các dịch vụ như FPT Play, VTVCab ON hay MyTV vẫn hiển thị và phát sóng gói kênh K+. Tuy nhiên từ tháng 7, người dùng các nền tảng này chỉ mua được các gói K+ theo chương trình gia hạn hàng tháng, không có tùy chọn dài hơn. Trước đó, khách có thể mua gói 3-6 tháng hay một năm để tiết kiệm chi phí.

Hiện tại, MyTV là bên cung cấp thông tin cụ thể về lộ trình cắt sóng K+. Đơn vị này sẽ dừng bán mới các gói dịch vụ có kênh từ đối tác này từ 8/8. Từ tháng 9 đến cuối năm, MyTV cắt gia hạn tự động các chương trình đăng ký theo tháng, tư vấn khách hàng chuyển đổi sang nhóm khác. Vào 1/1/2026, toàn bộ kênh K+ sẽ bị cắt khỏi nền tảng.

Dịch vụ truyền hình K+ chỉ cung cấp chương trình trực tiếp qua hai kênh chính, đầu thu vệ tinh set-up-box và ứng dụng OTT. Trước đó, họ phải kết hợp với nhiều đối tác truyền hình cáp (VTVCab, SCTV) hoặc IPTV (MyTV, FPT Play) để bán gói. Một lượng lớn người dùng xem chương trình thể thao của K+, trên hạ tầng của các đối tác khác.

Lộ trình dừng sóng K+ của MyTV. Ảnh: VNPT.

Việc nhiều đơn vị đồng thời dừng sóng, thông báo lộ trình cắt kênh, có thể ảnh hưởng đến thói quen sử dụng, mua gói truyền hình trả tiền của người dùng Việt Nam.

Tại Việt Nam, K+ là kết quả của liên doanh giữa hãng truyền hình Pháp Canal+ và VTVCab. Sau đó, phần vốn của VTVCab được chuyển giao về VTV quản lý.

Theo DecodeTV, CEO Maxime Saada của Canal+ đang cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam vì khoản lỗ "đã trở nên đáng kể" và "chưa thấy giải pháp khả thi". "Chúng tôi có thể sẽ ra quyết định tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động tại đây, hoặc thậm chí cân nhắc rút hoàn toàn", Saada chia sẻ.

Tuyên bố từ phía Canal+ cùng động thái dừng sóng của nhiều nền tảng làm dấy lên tin đồn K+ có thể thay đổi kế hoạch hoạt động tại Việt Nam. Ngay cùng thời điểm, hàng loạt bình luận viên lâu năm của đơn vị này thông báo rời đài. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết họ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường tại Việt Nam.

Bất chấp các khó khăn trong kinh doanh, "vũ khí" lớn nhất của K+ là bản quyền nhiều năm của Ngoại hạng Anh, giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. EPL hội tụ các câu lạc bộ hàng đầu như MU, Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, có lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam.