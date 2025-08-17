Lợi ích kinh tế khổng lồ của siêu trí tuệ AI

Nếu những dự đoán của Thung lũng Silicon gần chính xác hơn bao giờ hết nhờ AI, hãy chuẩn bị cho một cuộc biến động chưa từng có.

Trong phần lớn chiều dài lịch sử loài người, dự đoán an toàn nhất là mọi thứ sẽ tiếp tục như hiện tại. Tuy nhiên, tương lai lại là một thứ khó có thể nhận biết và dự đoán.

Mặc dù vây, các ông lớn công nghệ ở Thung lũng Silicon đều cho rằng nhân loại đang tiến gần đến một khoảnh khắc như vậy. Chỉ trong vài năm nữa, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ vượt trội hơn con người bình thường ở tất cả tác vụ nhận thức.

Nếu điều đó trở thành sự thật, hậu quả nó mang lai sẽ lớn lao như bất cứ điều gì từng xảy ra trong lịch sử kinh tế thế giới.

Tăng trưởng không giới hạn

Kể từ những đột phá cách đây gần 10 năm, sức mạnh của AI đã tăng tiến liên tục một cách ngoạn mục, vượt xa mọi dự đoán. Mới đây nhất, các mô hình ngôn ngữ lớn từ OpenAI và Google DeepMind đã giành huy chương vàng tại Olympic Toán học Quốc tế, sớm hơn 18 năm so với dự đoán của các chuyên gia vào năm 2021.

Trước năm 1700, kinh tế thế giới tăng trưởng trung bình 8% mỗi thế kỷ. Bất cứ ai dự báo điều xảy ra tiếp theo đều có vẻ điên rồ. Trong 300 năm tiếp theo, khi Cách mạng Công nghiệp phát triển, con số tăng trưởng trung bình đạt hơn 350% mỗi thế kỷ.

Điều đó mang lại tỷ lệ tử vong thấp hơn, trong khi tỷ lệ sinh cao hơn. Dân số đông hơn tạo ra nhiều ý tưởng, dẫn đến sự mở rộng nhanh hơn.

Tuy nhiên, do nhu cầu bổ sung tài năng con người, vòng lặp này diễn ra chậm rãi. Cuối cùng, sự giàu có lớn hơn đã khiến tỷ lệ sinh giảm. Điều đó đã thúc đẩy mức sống, tăng trưởng ổn định khoảng 2% mỗi năm.

AI không phải đối mặt với những hạn chế về nhân khẩu học như con người. Ảnh: The Decoder.

AI không phải đối mặt với những hạn chế về nhân khẩu học như vậy. Các ông lớn công nghệ đều hứa hẹn AI sẽ nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ khám phá. Sam Altman, CEO của OpenAI, kỳ vọng AI sẽ có khả năng tạo ra "những hiểu biết mới lạ" vào năm 2026.

Thậm chí, AI còn giúp lập trình chính các mô hình AI tốt hơn. Theo Economist, đến năm 2028, AI sẽ tự giám sát sự cải thiện của bản thân.

Điều này hoàn toàn có khả năng tạo ra bùng nổ tăng trưởng kinh tế lần thứ hai. Nếu sức mạnh tính toán mang lại những tiến bộ công nghệ, mà không cần sự can thiệp của con người, và đủ lợi nhuận được tái đầu tư vào việc xây dựng những cỗ máy mạnh mẽ hơn nữa, sự giàu có có thể tích lũy với tốc độ chưa từng có.

Thực tế, các nhà kinh tế học từ lâu đã nhận thức được logic toán học không ngừng nghỉ của việc tự động hóa việc khám phá ý tưởng. Theo một dự báo của Epoch AI, một khi AI có thể thực hiện 30% nhiệm vụ, tăng trưởng hàng năm sẽ vượt quá con số 20%.

Tác động khủng khiếp đến thị trường lao động và tài chính

“Giống như các cải tiến công nghệ khác, AI trong tương lai gần có thể dẫn đến tình trạng thất nghiệp trước khi tạo ra việc làm mới. Nếu nó giải phóng con người, họ sẽ trả tiền thuê nhà hoặc mua thức ăn như thế nào trong một xã hội tư bản - vốn quy đổi lao động thành chi phí sinh hoạt cho tất cả, trừ những người siêu giàu?”, TechCrunch viết.

Economist đồng ý với quan điểm này và cho rằng nhân loại sẽ phải thích nghi với những khoảng trống trong khả năng của AI và với chi tiêu của những người giàu mới nổi. Bất cứ nơi nào có nút thắt trong tự động hóa và cung ứng lao động, tiền lương có thể tăng nhanh chóng.

Những tác động như vậy, được gọi là "bệnh chi phí", có thể mạnh đến mức hạn chế sự bùng nổ của GDP đo lường, ngay cả khi nền kinh tế thay đổi hoàn toàn.

Trong khi đó, những mô hình mới về sự dư thừa và thiếu hụt sẽ được phản ánh trong giá cả. Bất cứ thứ gì AI có thể giúp sản xuất, chẳng hạn như hàng hóa từ các nhà máy hoàn toàn tự động, sẽ dẫn đến sự sụp đổ về giá trị vốn có.

Tháng 11/2023, Elon Musk cho biết “xác suất trí tuệ nhân tạo trở nên xấu xa là không hề nhỏ”, nhưng không nói xa hơn về việc công nghệ này có thể hủy diệt loài người.

Tại Hội nghị Abundance Summit, Musk ước tính vào năm 2030, trí tuệ kỹ thuật số sẽ vượt qua toàn bộ trí thông minh của con người cộng lại. Mặc dù vẫn tin vào viễn cảnh tích cực của AI hơn, ông thừa nhận công nghệ này sẽ là rủi ro lớn đối với nhân loại nếu nó tiếp tục được phát triển theo quỹ đạo hiện tại.

Altman cho rằng AI sẽ thay đổi sự tiến bộ của nhân loại. Ảnh: AA Photo.

"Bạn đang phát triển một AGI (Trí tuệ nhân tạo tổng hợp). Nó gần giống như nuôi dạy một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ toàn năng, với trí thông minh của Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nuôi dạy nó như thế nào", Musk nói.

Năm 2024, The Independent đưa tin từ các nhà nghiên cứu cho rằng một khi AI học cách nói dối con người, chúng ta sẽ không thể ngăn cản hành vi này bằng các biện pháp an toàn AI hiện tại.

“Nếu AI thông minh hơn chúng ta nhiều, nó sẽ rất giỏi trong việc thao túng vì nó đã học được điều đó từ chúng ta. Có rất ít ví dụ về việc một thứ thông minh hơn bị điều khiển bởi một thứ kém thông minh hơn", Geoff Hinton, người tạo tiền đề để Elon Musk đánh giá rủi ro của AI, nói với CNN.

Ngay cả khi mức lương trung bình tăng vọt nhờ sự bùng nổ kinh tế đến từ AI, mối lo về bất bình đẳng cao hơn có thể dẫn đến yêu cầu phân phối lại. Nhà nước cũng sẽ phải có những công cụ mạnh mẽ hơn để giám sát và thao túng dân số.

Điều này trực tiếp khiến chính trị biến động. Các chính phủ sẽ phải suy nghĩ lại mọi thứ từ cơ sở thuế đến giáo dục đến bảo vệ quyền công dân, theo Economist.