Sesko sáng, Gyokeres tắt ở Old Trafford

Bóng đá đôi khi phơi bày sự trớ trêu ngay trong những khoảnh khắc đầu tiên.

Màn ra mắt của Sesko mang lại tia hy vọng cho Manchester United.

Ở Old Trafford tối 17/8, tâm điểm của trận đại chiến giữa Manchester United và Arsenal vòng mở màn Premier League 2025/26 không chỉ nằm ở kết quả 1-0 nghiêng về “Pháo thủ”, mà còn ở màn ra mắt của hai tân binh hàng công: Benjamin Sesko bên phía ManchesterUnited và Viktor Gyokeres của Arsenal.

Cả hai đều được kỳ vọng trở thành trung phong chủ lực, là lời giải cho cơn khát bàn thắng ám ảnh hai đội bóng lớn trong nhiều mùa giải gần đây. Thế nhưng, màn trình diễn của họ lại đi theo hai hướng đối lập.

Gyokeres - gánh nặng của kỳ vọng

Để thấy vì sao Viktor Gyokeres được Arsenal đặt nhiều kỳ vọng đến vậy, chỉ cần nhìn lại hành trình hai mùa qua của anh dưới sự dìu dắt của Ruben Amorim tại Sporting Lisbon. Từ một cầu thủ từng chật vật ở Championship, Gyokeres bùng nổ, ghi 109 bàn thắng cho CLB và đội tuyển Thụy Điển, trở thành mẫu tiền đạo toàn diện mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng thèm khát. Chính sự biến đổi thần kỳ ấy khiến Mikel Arteta tin rằng Gyokeres “sẵn sàng để ra trận”, có thể ngay lập tức mang đến bản năng sát thủ mà Arsenal còn thiếu.

Nhưng bóng đá Anh khắc nghiệt hơn mọi lời hứa hẹn. Trong 60 phút trên sân Old Trafford, Gyokeres gần như biến mất. Anh chỉ có 21 lần chạm bóng, 3 lần trong vòng cấm, không tung nổi cú sút nào và cũng chẳng tạo được cơ hội đáng kể.

Khả năng giữ bóng bị hạn chế, những pha xử lý bước một thường đưa anh vào thế bất lợi, còn sức mạnh thể chất - vốn được coi là điểm cộng - lại không đủ để chống chọi với các hậu vệ chủ nhà. Hình ảnh một trung phong cơ động, lì lợm ở Sporting dường như chưa xuất hiện trên đất Anh.

Arteta không hoàn toàn thất vọng, nhưng lời ông nói sau trận cũng như một sự thừa nhận: “Cậu ấy đã làm nhiều điều tốt, đặc biệt trong khâu pressing. Nhưng chúng tôi chưa đưa được bóng đến đúng vị trí để cậu ấy phát huy. Đây là điều cần phải cải thiện”.

Nói cách khác, Gyokeres không phải một mình có lỗi, nhưng anh cũng chưa chứng minh được mình chính là mảnh ghép cuối cùng của Arsenal. Với mức phí chuyển nhượng khổng lồ và sự kỳ vọng đặt nặng, mỗi trận đấu không để lại dấu ấn sẽ chỉ làm chiếc balô áp lực của tiền đạo Thụy Điển thêm nặng nề.

Trái ngược với sự mờ nhạt của Gyokeres, Benjamin Sesko chỉ có 25 phút trên sân nhưng lại cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Điểm nhấn không nằm ở thống kê - hai cú đánh đầu của anh đều khá hiền - mà ở vị trí và cách di chuyển.

Trong khi hiệp một ManchesterUnited thường xuyên đưa bóng vào vòng cấm chỉ để bị hàng thủ Arsenal hóa giải dễ dàng, sự có mặt của Sesko ngay lập tức tạo ra sự khác biệt. Anh luôn biết cách chọn điểm rơi, hiện diện đúng chỗ khi đồng đội căng ngang hoặc tạt bóng. Đó chính là phẩm chất mà CLB còn thiếu bấy lâu nay.

Sesko chưa có nhiều thời gian hòa nhập. Anh mới chỉ làm quen với đồng đội qua vài trận tập nội bộ và Amorim không mạo hiểm sử dụng anh từ đầu.

Nhưng chỉ một khoảng thời gian ngắn cũng đủ để thấy chân sút 22 tuổi người Slovenia phù hợp với lối chơi mà Amorim xây dựng: pressing cường độ cao, nhưng luôn cần một mũi nhọn biết khai thác khoảng trống trong vòng cấm. Sesko có thể chưa ghi bàn, song anh đã gieo vào khán giả Old Trafford chút niềm tin hiếm hoi - rằng ManUnited cuối cùng cũng tìm được trung phong đúng nghĩa.

Hai con đường, một bài học

Sẽ là quá vội vàng nếu viết sớm “lời cáo chung” cho Gyokeres chỉ sau một trận đấu. Premier League khắc nghiệt và đòi hỏi thời gian để thích nghi. Ngay cả những ngôi sao lớn như Drogba, Henry hay Haaland cũng cần nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, để tìm ra nhịp điệu phù hợp.

Nhưng những gì diễn ra tại Old Trafford cho thấy Gyokeres sẽ không thể chỉ dựa vào danh tiếng hay thành tích ở Bồ Đào Nha. Anh cần chứng minh bản thân trong từng pha chạm bóng, từng pha tranh chấp, và quan trọng nhất là trong từng bàn thắng.

Với Sesko, nghịch lý nằm ở chỗ: dù chỉ là một “cameo” (vai phụ), anh lại chiếm trọn sự so sánh. Đó không hẳn do bản thân Sesko quá xuất sắc, mà bởi anh xuất hiện trong bối cảnh Manchester United thiếu một trung phong thực sự.

Mỗi lần cựu tiền đạo RB Leipzig bật nhảy hay băng cắt, người hâm mộ trên khán đài như nhìn thấy một mảnh ghép mới của bức tranh cũ kỹ đã quá nhàm chán. Sự khát khao và năng lượng trẻ trung của Sesko có thể không giúp Manchester United thoát thua trước Arsenal, nhưng nó mở ra một câu chuyện khác: đội bóng này đang dần tìm lại một hình hài lạc quan hơn.

Trong bóng đá, đôi khi sự khác biệt không nằm ở bàn thắng, mà ở cảm giác mà cầu thủ mang lại cho đội bóng và người hâm mộ. Gyokeres bước ra Old Trafford với gánh nặng của sự kỳ vọng và để lại một khoảng trống thất vọng.

CònSesko chỉ là người đóng vai phụ trong kịch bản lớn, nhưng anh lại thắp lên niềm tin. Arsenal giành chiến thắng, nhưng chính Manchester United - qua màn trình diễn của Sesko - mới có chút hy vọng rằng tương lai đang hé mở.

Trận đấu ấy không chỉ phơi bày những vấn đề quen thuộc của cả hai CLB mà còn đặt ra một nghịch lý thú vị: hai tân binh, hai khởi đầu, một câu chuyện chung - để trở thành trung phong số một ở Premier League, không ai có thể đi đường tắt. Sesko và Gyokeres đều sẽ cần thời gian, nhưng nếu lấy Old Trafford làm thước đo đầu tiên, thì ManchesterUnited đã thấy nhiều hứa hẹn hơn Arsenal.