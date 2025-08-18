Sesko lên tiếng sau trận thua Arsenal

Benjamin Sesko bày tỏ sự tự hào và quyết tâm cùng Manchester United tiến lên ngay cả khi đội bóng vừa nhận thất bại 0-1 trước Arsenal ở vòng 1 Ngoại hạng Anh mùa 2025/26.

Tiền đạo Sesko có lần đầu tiên ra sân cho Manchester United ở Premier League.

Tối 17/8, Sesko có lần đầu tiên ra sân cho Manchester United, nhưng đội chủ sân Old Trafford nhận trận thua 0-1 trước Arsenal trong ngày mở màn Premier League. Sau trận đấu, Sesko đăng bài trên trên trang cá nhân, thu hút hơn 200.000 lượt thích chỉ trong một giờ.

Anh viết: “Tự hào được ra mắt tại Old Trafford, Nhà hát của những giấc mơ. Hôm nay không phải ngày của chúng ta, một trận đấu khó khăn và không may mắn, nhưng đội bóng sẽ tiếp tục tiến lên và cống hiến hết mình cùng nhau. Đây chỉ là khởi đầu! Cố lên, Manchester United”.

Bài đăng này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ, không ít CĐV MU nhận xét Sesko cho thấy tiềm năng trong lần ra mắt và sẽ sớm trở thành mũi nhọn quan trọng của CLB. Ở trận đấu với Arsenal, Sesko vào sân từ phút 65 để thay thế Mason Mount, và nhận được tràng pháo tay đứng dậy từ khán giả Old Trafford.

Thế nhưng, anh không để lại nhiều dấu ấn rõ nét. Dù nỗ lực thi đấu với 3 cú sút (1 trúng đích) và 2 lần qua người thành công trong 35 phút thi đấu (Sofascore), Sesko không thể ghi bàn giúp Manchester United gỡ hòa sau bàn thua sớm ở phút 13.

Ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, Manchester United sẽ đối mặt với Fulham vào ngày 24/8, trong bối cảnh áp lực gia tăng lên HLV Amorim và các học trò để cải thiện kết quả. Sesko được kỳ vọng có lần đầu tiên đá chính trong trận đấu này.