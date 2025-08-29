Mourinho có thể trở lại MU

HLV Jose Mourinho có thể trở lại dẫn dắt MU ngay trong mùa giải này sau khi bị Fenerbahce sa thải.

Mourinho từng có quãng thời gian ngắn dẫn dắt MU.

"Mourinho không có ý định giải nghệ và đang sống tại Anh, mở ra khả năng ông có thể quay lại Premier League, đặc biệt dẫn dắt Manchester United trong bối cảnh đội bóng này đang gặp khó khăn dưới thời Ruben Amorim", FourFourTwo viết.

HLV người Bồ Đào Nha chia tay Fenerbahce sau khi không thể giúp đội bóng giành vé dự UEFA Champions League mùa này. Fenerbahce thất bại trước Benfica ở vòng play-off, khiến họ rơi xuống Europa League 2025/26 và mất khoảng 92,5 triệu euro doanh thu truyền hình.

Mourinho hoàn toàn có cơ hội tái xuất Premier League. West Ham United dưới sự dẫn dắt của Graham Potter có khởi đầu tồi tệ và người hâm mộ sớm kêu gọi vị này rời khỏi sân London. Trong khi đó, Amorim cũng đối mặt với những khó khăn lớn, khiến ban lãnh đạo MU phải cân nhắc tương lai của ông.

Dù trải qua một mùa hè chuyển nhượng rầm rộ với tổng chi tiêu hơn 200 triệu bảng, Amorim vẫn chưa thể cải thiện được tình hình của đội bóng. Sau 2 vòng đầu ở Premier League, MU chưa biết đến chiến thắng.

Mourinho rời MU vào tháng 12/2018 sau hai năm rưỡi. Ông giúp CLB vô địch League Cup, Siêu cúp Anh và Europa League, cùng với vị trí thứ 2 tại Premier League. Đến nay, "Người đặc biệt" vẫn sống tại Anh và có thể quay lại đoàn tụ cùng gia đình sau khi chia tay Fenerbahce.