Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mourinho có thể trở lại MU

  • Thứ sáu, 29/8/2025 16:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Jose Mourinho có thể trở lại dẫn dắt MU ngay trong mùa giải này sau khi bị Fenerbahce sa thải.

Mourinho từng có quãng thời gian ngắn dẫn dắt MU.

"Mourinho không có ý định giải nghệ và đang sống tại Anh, mở ra khả năng ông có thể quay lại Premier League, đặc biệt dẫn dắt Manchester United trong bối cảnh đội bóng này đang gặp khó khăn dưới thời Ruben Amorim", FourFourTwo viết.

HLV người Bồ Đào Nha chia tay Fenerbahce sau khi không thể giúp đội bóng giành vé dự UEFA Champions League mùa này. Fenerbahce thất bại trước Benfica ở vòng play-off, khiến họ rơi xuống Europa League 2025/26 và mất khoảng 92,5 triệu euro doanh thu truyền hình.

Mourinho hoàn toàn có cơ hội tái xuất Premier League. West Ham United dưới sự dẫn dắt của Graham Potter có khởi đầu tồi tệ và người hâm mộ sớm kêu gọi vị này rời khỏi sân London. Trong khi đó, Amorim cũng đối mặt với những khó khăn lớn, khiến ban lãnh đạo MU phải cân nhắc tương lai của ông.

Dù trải qua một mùa hè chuyển nhượng rầm rộ với tổng chi tiêu hơn 200 triệu bảng, Amorim vẫn chưa thể cải thiện được tình hình của đội bóng. Sau 2 vòng đầu ở Premier League, MU chưa biết đến chiến thắng.

Mourinho rời MU vào tháng 12/2018 sau hai năm rưỡi. Ông giúp CLB vô địch League Cup, Siêu cúp Anh và Europa League, cùng với vị trí thứ 2 tại Premier League. Đến nay, "Người đặc biệt" vẫn sống tại Anh và có thể quay lại đoàn tụ cùng gia đình sau khi chia tay Fenerbahce.

Mourinho lại nhận đền bù khủng, cán mốc 99 triệu bảng

Hơn hai thập kỷ cầm quân, Mourinho không chỉ giành hàng loạt danh hiệu mà còn lập kỷ lục “ăn đền bù” khi chạm mốc 99 triệu bảng.

2 giờ trước

Mourinho bị sa thải

Chiều 29/8 (giờ Hà Nội), Jose Mourinho chính thức bị Fenerbahce sa thải sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không thể vượt qua vòng loại Champions League.

2 giờ trước

Mourinho nhận trái đắng ở Champion League

Fenerbahce hòa Benfica 0-0 ở lượt đi, sau đó thua 0-1 trên sân khách ở lượt về play-off Champions League vào rạng sáng 28/8.

37:2226 hôm qua

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Mourinho trở lại MU Mourinho MU Mourinho Fenerbahce

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý