Mourinho lại nhận đền bù khủng, cán mốc 99 triệu bảng

  • Thứ sáu, 29/8/2025 15:22 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Hơn hai thập kỷ cầm quân, Mourinho không chỉ giành hàng loạt danh hiệu mà còn lập kỷ lục “ăn đền bù” khi chạm mốc 99 triệu bảng.

Mourinho bỏ túi 99 triệu bảng tiền đền bù.

Jose Mourinho vừa chia tay Fenerbahçe chỉ sau 1 năm. Khoản đền bù mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận được được cho là 15 triệu euro (13 triệu bảng).

Như vậy, tổng số tiền đền bù hợp đồng mà Mourinho nhận trong sự nghiệp đã lên tới 99 triệu bảng - con số chưa từng có trong lịch sử huấn luyện. Danh sách những lần “lên bờ xuống ruộng” nhưng vẫn bỏ túi tiền đền bù khổng lồ của Mourinho:

  • Chelsea, 2007: 18 triệu bảng
  • Real Madrid, 2013: 17 triệu bảng
  • Chelsea, 2015: 12,5 triệu bảng
  • Man United, 2018: 19,6 triệu bảng
  • Tottenham, 2021: 16 triệu bảng
  • Roma, 2023: 3 triệu bảng
  • Fenerbahçe 2025: 13 triệu bảng

Không thể phủ nhận Mourinho là một trong những HLV giàu thành tích nhất thế kỷ 21, với hai Champions League, ba Premier League, một La Liga cùng hàng loạt danh hiệu quốc nội khác. Song đi kèm vinh quang luôn là bi kịch: mâu thuẫn nội bộ, tập thể rạn nứt và những cuộc chia tay tốn kém.

Ở tuổi 62, Mourinho vẫn là “Người đặc biệt”. Nhưng nếu như quá khứ từng gắn ông với những trận cầu lịch sử, thì hiện tại lại khắc tên ông với một kỷ lục khác: “huyền thoại đền bù” của bóng đá thế giới.

Hà Trang

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Mourinho bi sa thai hinh anh

Mourinho bị sa thải

41 phút trước 14:50 29/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Chiều 29/8 (giờ Hà Nội), Jose Mourinho chính thức bị Fenerbahce sa thải sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không thể vượt qua vòng loại Champions League.

