Mourinho nổi giận

  • Thứ tư, 27/8/2025 16:57 (GMT+7)
HLV Jose Mourinho lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo Fenerbahce vì sự chậm chạp trong việc chuyển nhượng cầu thủ.

Trước trận lượt về play-off Champions League gặp Benfica rạng sáng 28/8, Mourinho cho biết: “Tôi không nghĩ có bất kỳ nỗ lực nào được thực hiện cho các bản hợp đồng mới. Nếu Champions League là mục tiêu chính của câu lạc bộ, tôi nghĩ đã có điều gì đó xảy ra trong các trận đấu với Feyenoord hay Benfica".

Trước đó, Mourinho yêu cầu ban lãnh đạo Fenerbahce phải nỗ lực hơn trong việc chiêu mộ Marco Asensio và Andriy Lunin. Nhưng đến thời điểm hiện tại, đội vẫn chưa đạt được thỏa thuận với bất kỳ cầu thủ nào.

Ở kỳ chuyển nhượng hè này, Fenerbahce chi chưa đến 50 triệu euro cho một loạt tân binh, đáng chú ý là sự xuất hiện của Jhon Duran, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat và Nelson Semedo. Đội cũng nói lời chia tay với hai tiền đạo Dusan Tadic và Edin Dzeko.

Những phát biểu của Mourinho gây lo lắng cho người hâm mộ Fenerbahce, khi nhiều người cảm thấy HLV người Bồ Đào Nha thiếu tự tin vào khả năng đánh bại Benfica để tiến vào vòng phân hạng Champions League.

Một số fan còn nghi ngờ động cơ thực sự của Mourinho, cho rằng ông có thể đang tìm cách bị sa thải để nhận tiền đền bù.

Đáp trả sự lo lắng của Mourinho, Phó chủ tịch Hamdi Akin của Fenerbahce cho rằng đội nhà vẫn có khả năng dễ dàng tiến vào vòng tiếp theo với lời khẳng định: “Benfica có gì đặc biệt chứ?”.

Ở lượt đi, hai đội đã hòa nhau 0-0 trên sân của Fenerbahce.

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

