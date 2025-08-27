Kairat Almaty đổi đời

Kairat Almaty hạ Celtic để giành vé vào vòng phân hạng Champions League, qua đó mở ra cơ hội tài chính khổng lồ.

Tiền thưởng từ việc dự Champions League có thể thay đổi bộ mặt Kairat Almaty.

Theo Goal, Kairat nhận phần thưởng lên tới 40 triệu bảng khi giành quyền tham dự Champions League 2025/26, số tiền có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt đội bóng. Chưa kể, Kairat còn có cơ hội được thưởng thêm nếu thi đấu đạt kết quả tốt ở vòng phân hạng.

Khoản tiền thưởng còn đến từ quyền truyền hình của giải đấu danh giá nhất châu Âu. Điều đó mang đến nguồn tài chính giúp Kairat phát triển mạnh mẽ trong các mùa giải tiếp theo.

Với số tiền này, đội bóng của Kazakhstan có thể đầu tư vào các cầu thủ chất lượng, cải thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh ở các đấu trường quốc tế. Đây là sự thay đổi mang tính cách mạng cho Kairat, đội bóng trước đây chưa từng được biết đến rộng rãi ở châu Âu.

Việc lọt vào vòng phân hạng Champions League đưa Kairat lên bản đồ bóng đá châu Âu, đồng thời giúp họ thu hút sự chú ý từ các nhà tài trợ, đối tác, góp phần thay đổi tương lai câu lạc bộ.

Kairat giờ đây có thể mơ đến một tương lai tươi sáng hơn, không chỉ ở Kazakhstan mà còn trên đấu trường châu Âu. Một bước ngoặt lớn trong lịch sử đội bóng.

Ở lượt về vòng play-off cuối Champions League 2025/26, trên sân nhà Ortalyq, Kairat cầm hòa Celtic không bàn thắng trong suốt 120 phút thi đấu (lượt đi hai đội hòa 0-0). Trên chấm 11 m, đội bóng thắng chung cuộc 3-2.