Địa chấn ở Champions League

Rạng sáng 27/8, Kairat Almaty làm nên lịch sử khi có lần đầu tiên dự giai đoạn phân hạng Champions League, nhờ việc vượt qua Celtic 3-2 trên chấm luân lưu.

Kairat Almaty làm nên lịch sử khi tham dự vòng phân hạng Champions League.

Ở giai đoạn lượt về vòng play-off cuối cùng Champions League 2025/26, trên sân nhà Ortalyq, Kairat Almaty chơi trận đấu kiên cường khi cầm hòa Celtic không bàn thắng trong suốt 120 phút thi đấu (lượt đi hai đội hòa 0-0).

Trong loạt sút luân lưu, màn trình diễn xuất sắc của thủ môn 21 tuổi Temirlan Anarbekov giúp đội bóng của Kazakhstan tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất vòng play-off Champions League 2025/26. Anh cản phá thành công ba quả luân lưu của Celtic, giúp đội nhà thắng 3-2.

Đây là lần đầu tiên Kairat Almaty tiến vào giai đoạn phân hạng (trước đây là vòng bảng) Champions League. Trong lịch sử, trước Kairat Almaty, cũng chỉ có một đội bóng Kazakhstan từng vượt qua vòng loại để tham dự vòng bảng (phân hạng) Champions League, đó là FC Astana (mùa 2015/16).

Theo The Times, thành tích này cũng đánh dấu Kairat Almaty là CLB có khoảng cách địa lý gần châu Á nhất từng tham dự vòng bảng/phân hạng của Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Kairat Almaty, đại diện đến từ thành phố Almaty – thành phố lớn thứ hai của Kazakhstan – thậm chí chỉ cách biên giới phía tây của Trung Quốc hơn 650 km. Điều này hứa hẹn những chuyến làm khách đầy thử thách nhưng cũng rất thú vị với nhiều CLB lớn ở châu Âu trong mùa giải 2025/26. Thành tích này còn là cột mốc quan trọng cho bóng đá Kazakhstan, quốc gia chưa có nhiều dấu ấn tại đấu trường châu Âu.