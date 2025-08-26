Thái Lan thất bại với các HLV Nhật Bản

Việc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định sa thải HLV Futoshi Ikeda cho thấy thất bại về thành tích của các đội tuyển xứ chùa vàng khi mời những chuyên gia từ Nhật Bản.

HLV Futoshi Ikeda không đạt kết quả như kỳ vọng tại tuyển nữ Thái Lan.

FAT quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Ikeda sau khi tuyển nữ nước này chỉ xếp hạng 4 tại AFF Cup nữ 2025. Đây được xem là hệ quả tất yếu sau chuỗi kết quả đáng thất vọng, đặc biệt là hai lần thất bại trước Việt Nam.

HLV Futoshi Ikeda, sinh năm 1970 tại Tokyo, từng khoác áo Urawa Reds trước khi chuyển sang nghiệp huấn luyện. Ông đưa U20 nữ Nhật Bản vô địch AFC U19 năm 2017 và World Cup U20 năm 2018, sau đó dẫn dắt tuyển nữ Nhật Bản giai đoạn 2021-2024 với tỷ lệ thắng hơn 61%.

Tuy nhiên, khi đến Thái Lan hồi đầu năm 2025, dấu ấn của HLV Ikeda mờ nhạt. Tại AFF Cup nữ 2025, đội tuyển nữ Thái Lan liên tiếp thất bại: thua Việt Nam 0-1 ở vòng bảng, thua Myanmar 1-2 ở bán kết và gục ngã 1-3 trước Việt Nam trong trận tranh hạng ba.

Trước ông Ikeda, HLV người Nhật của U23 Thái Lan, Nishigaya Takayuki cũng bị sa thải sau khi trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Năm 2021, HLV Akira Nishino cũng bị FAT sa thải dù còn 6 tháng hợp đồng.

HLV Masatada Ishii chưa quá thành công cùng tuyển Thái Lan.

Ở thời điểm đó, ông Nishino là một trong những HLV hàng đầu của bóng đá xứ sở mặt trời mọc. Tuy nhiên, vị HLV người Nhật không hoàn thành mục tiêu cùng tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. "Voi chiến" dưới sự dẫn dắt của HLV Nishino chỉ đứng thứ 4/5 đội ở bảng G (9 điểm sau 8 trận), và sớm nói lời chia tay với giấc mơ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhìn chung, các HLV người Nhật chưa đạt được thành công đáng kể tại Thái Lan. Hiện tại, chỉ Masatada Ishii - HLV trưởng ĐTQG nam Thái Lan còn trụ lại ở nền bóng đá xứ chùa vàng. Dù vẫn giữ ghế, vị trí của Ishii đang lung lay khi thành tích ĐTQG Thái Lan không cải thiện.

Theo thống kê, chưa có HLV Nhật Bản nào giúp Thái Lan vô địch tại các giải đấu cấp đội tuyển ở Đông Nam Á Ngay cả tại Thai League 1 mùa 2025/26, không còn HLV Nhật nào đang dẫn dắt các đội bóng. Thực tế này càng làm nổi bật sự bất ổn trong chiến lược “học theo Nhật Bản” của FAT.