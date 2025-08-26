Thần đồng 15 tuổi Arsenal gây kinh ngạc

Huyền thoại Manchester United, Wayne Rooney, ca ngợi tài năng trẻ Max Dowman của Arsenal, khẳng định cầu thủ 15 tuổi này đang trở thành tâm điểm chú ý của thế giới bóng đá.

Màn ra mắt của Dowman tại Premier League gây sốt.

Rooney, người từng ra mắt Everton ở tuổi 16 và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League (chỉ 5 ngày trước sinh nhật 17 tuổi) với pha lập công vào lưới Arsenal, bày tỏ sự kinh ngạc. Trên BBC, anh nói: “Việc Max Dowman chơi tại Premier League ở độ tuổi đó thật điên rồ. Tôi biết mình từng ra sân khi còn trẻ, nhưng tôi nghĩ Dowman còn trẻ hơn tôi khoảng 150 ngày, hoặc có thể hơn thế”.

Hôm 24/8, Max Dowman ra mắt trong trận thắng 5-0 của Arsenal trước Leeds ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh. Trong ngày được trao cơ hội, Dowman không làm người hâm mộ thất vọng. Cầu thủ sinh năm 2009 thi đấu đầy năng nổ bên cánh phải, gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ Leeds bằng khả năng đi bóng và bứt tốc đầy ấn tượng.

Một trong những pha đột phá của Dowman mang về quả phạt đền cho Arsenal ở phút bù giờ 90+4. Ở 15 tuổi và 234 ngày, Dowman cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Rooney đánh giá: "Max Dowman có tương lai rất sáng. Mỗi khi tôi nói chuyện với ai đó trong giới bóng đá, cái tên Max Dowman luôn được nhắc đến. Thật đáng kinh ngạc”.

Với kinh nghiệm cá nhân, Rooney cũng chia sẻ về áp lực của một cầu thủ trẻ khi bước ra ánh sáng: “Điều đó thật kỳ lạ. Một phút trước bạn còn ở đội trẻ, phút tiếp theo bạn đã ở phòng thay đồ cùng những người hùng của mình. Bạn thực sự cần thích nghi nhanh vì mọi thứ sẽ rất áp lực. Max Dowman trông như một cậu bé điềm tĩnh dựa trên những gì tôi thấy, và hy vọng cậu ấy sẽ vượt qua được, hiểu rõ những gì sắp đến với mình".