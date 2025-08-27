Max Verstappen cố tình bị phạt để gây sức ép lên Hamilton

Bradley Scanes - cựu HLV thể lực của Max Verstappen - tiết lộ rằng ở mùa F1 2021, tay lái Red Bull từng cố tình chạm vào cánh sau xe của Lewis Hamilton, dù biết chắc sẽ bị phạt hơn 50.000 euro.

Max Verstappen sử dụng "chiêu trò" để gây áp lực lên Hamilton.

Hành động diễn ra ở Interlagos (Brazil). “Mad Max” (biệt danh của Verstappen) va chạm vào cánh sau chiếc xe của Hamilton, khi ấy là tay đua đội Mercedes, ở khu vực đỗ xe sau lượt phân hạng. Tay đua của Red Bull sau đó bị phạt 50.000 euro vì hành động này.

Khi xuất hiện trong podcast High Performance, Scanes - người từng làm HLV thể lực của Verstappen từ 2019 đến 2023, tiết lộ rằng hành vi phạm luật của Verstappen là hành động được tính toán trước, nhằm gây áp lực lên Mercedes.

Theo Scanes, cú “chạm cánh” này góp phần khiến Mercedes phải thay đổi thiết kế cánh sau, đồng thời chuyển hướng dư luận vào đội đua nước Đức trong giai đoạn quyết định. “Kể cả khi không có tác động kỹ thuật, nó cũng đủ để tạo áp lực truyền thông”, ông nói.

Mùa giải 2021 chứng kiến màn so kè nghẹt thở giữa Hamilton và Verstappen. Trước chặng cuối cùng ở Abu Dhabi, tay đua người Anh thắng liền ba chặng. Từ vị trí thứ 10, anh vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân, vượt qua cả Vestappen.

Không chỉ trên đường đua, cuộc chiến còn nóng bỏng trong hậu trường. Scanes tiết lộ bầu không khí căng thẳng tới mức các thành viên Red Bull và Mercedes “không thèm nhìn nhau” khi chạm mặt. “Đó là một cuộc chiến đúng nghĩa”, ông khẳng định.

Kết thúc mùa giải, Verstappen vượt mặt Hamilton ở vòng cuối Abu Dhabi, giành chức vô địch cá nhân mùa 2021. Đến nay, mùa giải này vẫn được nhiều người hâm mộ F1 xem là mùa giải hấp dẫn nhất thời hiện đại.